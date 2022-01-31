初一早餐「吃麵線」求長壽　命理師曝12禁忌：討債、吃稀飯觸霉頭

▲農曆春節初一有許多禁忌。（圖／免費圖庫PIXABAY）

記者許宥孺／高雄報導

過年期間其實有許多傳統習俗與禁忌避諱，命理師楊登嵙就整理出「初一」12大禁忌，包括清晨早餐吃麵線求長壽、忌吃稀飯觸霉頭等，讓大家在新的一年好運亨通、無往不利。

1.忌吵架或打罵小孩：不可在這一天吵架或打罵小孩，否則家中恐怕招來官訟是非。

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2.不可灑水、掃地或倒垃圾：以免掃掉家中的財氣，有果皮垃圾可以用撿的，此禁忌初五方可解除。

3.忌吃稀飯：稀飯以前是窮人家吃的食物，所以新年吃稀飯會觸霉頭，代表來年財運會受阻。

4.忌殺生：在農曆正月初一殺生，恐怕會惹來血光之災。

5.忌向人要債：除了給對方觸霉頭，對自己也不好。

6.忌欠錢：若是有欠別人錢，最好在年前還清，讓自己可以無債一身輕的往下一年邁進。

▲農曆正月初一禁睡午覺，偷懶影響事業運。（圖／取自免費圖庫 Pexels）

7.忌睡午覺：俗話說：「男睡田崩，女睡廚垮」。睡午覺是偷懶的象徵，會影響事業運。

8.忌打破東西：打破東西是破運的徵兆，萬一打破了，則必須用一張紅紙或紅布將碎片包起來置於神桌下，並口誦「碎碎(歲歲)平安」，初五再拿去丟掉，代表「送窮」的意思。

▲農曆正月初一忌回娘家，否則影響娘家家運。（圖／視覺中國）

9.忌回娘家：嫁出去的女兒不要在大年初一天回娘家，最好初二、三回娘家，否則會影響娘家家運。

10.忌燈全關：大年初一晚上不可把燈全關，尤其是家中有供奉神明的人，開著燈以明亮迎接新的一年到來，也象徵希望、光明一整年。把燈全關，會讓新的一年前途黯淡。

11.忌說不吉利的話：這是平時就不該說的，例如「死」、「亡」等字，在過年期間更是禁忌，以免招來不良的影響。

▲過年包紅包一定要雙數。（圖／CFP）

12.紅包送禮不能是單數：好禮要成雙，所以過年包紅包一定要雙數，例如200、600、800元等，送禮也盡量要雙數，例如一盒鳳梨酥或水果最好有2、6、8、12個，因為單數及4的金額在傳統禮數上，是不吉利的。

楊登嵙老師指出，除夕夜都會守夜到很晚才入歲，但正月初一這一天必須早起，早餐大家要吃曾在祖先面前供奉過的麵線，以祈求全家健康長壽。清晨祭神用鮮花素果，中午祭神則用牲醴及一碗春飯，春飯就是取其「年年有餘」的意思。

▲知名命理師楊登嵙。（圖／楊登嵙教授提供）

楊登嵙老師建議，初一走出家門是新年的起步，也象徵這一年命運的吉凶，所以有些人會敦請老師根據其生日與干支，算出最吉利的方向，跨出新年的第一步，遇到的第一間大廟寺，向該神明祈求會更靈驗，若又是廟門打開的第一柱「頭香」，那今年當然是好事圍繞。