　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

初一早餐「吃麵線」求長壽　命理師曝12禁忌：討債、吃稀飯觸霉頭

農曆年、燈籠、過年。（圖／免費圖庫PIXABAY）

▲農曆春節初一有許多禁忌。（圖／免費圖庫PIXABAY）

記者許宥孺／高雄報導

過年期間其實有許多傳統習俗與禁忌避諱，命理師楊登嵙就整理出「初一」12大禁忌，包括清晨早餐吃麵線求長壽、忌吃稀飯觸霉頭等，讓大家在新的一年好運亨通、無往不利。

1.忌吵架或打罵小孩：不可在這一天吵架或打罵小孩，否則家中恐怕招來官訟是非。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2.不可灑水、掃地或倒垃圾：以免掃掉家中的財氣，有果皮垃圾可以用撿的，此禁忌初五方可解除。

3.忌吃稀飯：稀飯以前是窮人家吃的食物，所以新年吃稀飯會觸霉頭，代表來年財運會受阻。

4.忌殺生：在農曆正月初一殺生，恐怕會惹來血光之災。

5.忌向人要債：除了給對方觸霉頭，對自己也不好。

6.忌欠錢：若是有欠別人錢，最好在年前還清，讓自己可以無債一身輕的往下一年邁進。

▲休息,睡覺,睡午覺,打盹,。（圖／取自免費圖庫 Pexels）

▲農曆正月初一禁睡午覺，偷懶影響事業運。（圖／取自免費圖庫 Pexels）

7.忌睡午覺：俗話說：「男睡田崩，女睡廚垮」。睡午覺是偷懶的象徵，會影響事業運。

8.忌打破東西：打破東西是破運的徵兆，萬一打破了，則必須用一張紅紙或紅布將碎片包起來置於神桌下，並口誦「碎碎(歲歲)平安」，初五再拿去丟掉，代表「送窮」的意思。

▲▼回娘家,過年,新年。（圖／視覺中國）

▲農曆正月初一忌回娘家，否則影響娘家家運。（圖／視覺中國）

9.忌回娘家：嫁出去的女兒不要在大年初一天回娘家，最好初二、三回娘家，否則會影響娘家家運。

10.忌燈全關：大年初一晚上不可把燈全關，尤其是家中有供奉神明的人，開著燈以明亮迎接新的一年到來，也象徵希望、光明一整年。把燈全關，會讓新的一年前途黯淡。

11.忌說不吉利的話：這是平時就不該說的，例如「死」、「亡」等字，在過年期間更是禁忌，以免招來不良的影響。

▲▼紅包,算命,過年。（圖／CFP）

▲過年包紅包一定要雙數。（圖／CFP）

12.紅包送禮不能是單數：好禮要成雙，所以過年包紅包一定要雙數，例如200、600、800元等，送禮也盡量要雙數，例如一盒鳳梨酥或水果最好有2、6、8、12個，因為單數及4的金額在傳統禮數上，是不吉利的。

楊登嵙老師指出，除夕夜都會守夜到很晚才入歲，但正月初一這一天必須早起，早餐大家要吃曾在祖先面前供奉過的麵線，以祈求全家健康長壽。清晨祭神用鮮花素果，中午祭神則用牲醴及一碗春飯，春飯就是取其「年年有餘」的意思。

▲台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙、命理師楊登嵙。（圖／楊登嵙教授提供）

▲知名命理師楊登嵙。（圖／楊登嵙教授提供）

楊登嵙老師建議，初一走出家門是新年的起步，也象徵這一年命運的吉凶，所以有些人會敦請老師根據其生日與干支，算出最吉利的方向，跨出新年的第一步，遇到的第一間大廟寺，向該神明祈求會更靈驗，若又是廟門打開的第一柱「頭香」，那今年當然是好事圍繞。

►穿高科技「暖暖襪」從此不怕寒流

ET快訊
電梯夾斷脖！他見繩子伸手一拉　「下秒被削頭」當場爆血慘死
快訊／大樂透1.3億開獎！來搶305組百萬大紅包　中了笑著過
財神到！12警集資買一本刮刮樂　真的「中了100萬」
李玟「臉超僵」遭疑整過頭　女醫揭惡循環嘆：當美女好累
喜迎金虎年！郭台銘晚間發聲了
張韶涵登春晚前喊「感受到祖國的強大」！陸網讚：感受到真誠
床上視訊老闆！女背後「紅色條狀物」忘記收　撐45分崩潰：好想

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

初一早餐「吃麵線」求長壽　命理師曝12禁忌：討債、吃稀飯觸霉頭

今年天空好熱鬧　這奇景千載難逢、至少500年首見

過年內衣只能穿紅色？揭秘2022年12星座開運色

天生「財運旺到爆」3生肖！花錢如流水…財庫依然賺飽飽

獨／紅包惹爆哭！大寮幼兒園217師生隔離過年　住防疫旅館親曝心情

過年沒辦法團圓！防疫旅館除夕夜暖送年夜飯…桃園女見菜色超開心

瑪法達12星座財運曝　4星座虎年實踐財富自由　

為了「1盤花枝」吵架！婆婆除夕離家出走　人妻崩潰：在搞什麼啦

學起來！虎年吉祥話不「馬虎」　說錯NG糗大了

屁股裂開了！辣模％％傳來「吱吱聲」　醫曝關鍵：太激烈

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　遊客目睹驚呼！園方稱已分開

帶柴柴逛街驚見牠「趴門口燦笑」　一旁擺水碗顧店...爸傻：怎變店狗

KIMIKO嘴超甜得婆婆疼「家事老公一手包」　「砸8位數申請專利遭仿冒」他：妳人生我來顧！

臘腸狗鑽進牛仔褲「灌香腸」　身體卡褲管整天！媽到家傻眼

盧廣仲.泱泱互畫對方「害羞對視」　開「只屬於一個人的演唱會」...她：好感動！

初一早餐「吃麵線」求長壽　命理師曝12禁忌：討債、吃稀飯觸霉頭

今年天空好熱鬧　這奇景千載難逢、至少500年首見

過年內衣只能穿紅色？揭秘2022年12星座開運色

天生「財運旺到爆」3生肖！花錢如流水…財庫依然賺飽飽

獨／紅包惹爆哭！大寮幼兒園217師生隔離過年　住防疫旅館親曝心情

過年沒辦法團圓！防疫旅館除夕夜暖送年夜飯…桃園女見菜色超開心

瑪法達12星座財運曝　4星座虎年實踐財富自由　

為了「1盤花枝」吵架！婆婆除夕離家出走　人妻崩潰：在搞什麼啦

學起來！虎年吉祥話不「馬虎」　說錯NG糗大了

屁股裂開了！辣模％％傳來「吱吱聲」　醫曝關鍵：太激烈

陳其邁除夕穿防護衣進防疫旅館：你們是英雄！　暖心通話曝光　　　

1歲兒客廳狂哭！婆婆抓起來狠嗆「去給車撞死」　她1句怒回網讚翻

虎門科技總經理廖偉志談新年新希望　「穩」中求機會、開拓新市場

租金便宜8000元「0家具套房」該租嗎？網一面倒：賺到了！

馬斯克水墨虎圖拜年　「中國紅很性感」引發全球網友熱議

快訊／大樂透1.3億開獎！來搶305組百萬大紅包　中了笑著過年

遇到災害卻不知身在何處　「視訊119」App提高患者存活率

「沒追熱門影集的人」不是異類！5大特質讓他們更有魅力

財神到！12警察集資買一本刮刮樂　真的「中了100萬」

愛貓霸椅拍不醒…下秒一個move「回眸笑」　他傻眼：白搬了

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

生活熱門新聞

除夕10大禁忌！　1舉動衰一整年

免費拿「888元農遊券」機會來了！

10多歲男童回高雄確診！台中搭車返鄉足跡曝　他去漢神巨蛋

最討厭的過年習俗　「初二回娘家」只排第2

速食店「無人取餐」銷毀餐點　外送員罵翻

生完孩拒恩愛！夫忍1年「脫褲硬上」妻氣離婚

高雄疫情燒不停！本土＋9　20處足跡曝：全聯、家樂福

年輕男染疫猝逝「家人再聚只剩骨灰」　護理師淚：本來好好的

快訊／今本土17例　38例境外！

拋丟垃圾暴打清潔隊員骨折噴血

高雄狂降8°C全台慘白！15縣市冰凍警報

快訊／盧秀燕急召會議公布足跡史

新竹動物園猩猩發狂！抓山羌狠甩砸地

今本土+17！10多歲男發燒確診「感染源不明」

更多熱門

相關新聞

防疫旅館暖送年夜飯　桃園女見菜色嗨了

防疫旅館暖送年夜飯　桃園女見菜色嗨了

受到疫情影響，不少人從國外回來，或是被匡列隔離，就只能在防疫旅館中度過春節，心中難免有遺憾。不過，桃園一名鄧姓女子從國外回來，在北市中山區某間飯店隔離，除夕當天旅館人員竟送來年夜飯，豐盛的菜色讓她忍不住直呼「太棒了」。

虎年「4生肖犯太歲」　化解方式大公開

虎年「4生肖犯太歲」　化解方式大公開

國光客運火燒車！下閘道右後輪就燒　除夕圍爐前民眾驚魂

國光客運火燒車！下閘道右後輪就燒　除夕圍爐前民眾驚魂

最討厭的過年習俗　「初二回娘家」只排第2

最討厭的過年習俗　「初二回娘家」只排第2

黃偉哲視察保安市場放送+0好消息

黃偉哲視察保安市場放送+0好消息

關鍵字：

2022開運命理過年運勢風水楊登嵙麵線守歲禁忌討站觸霉頭長壽

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林志玲宣布當媽！除夕順產寶寶

林志玲「懷孕還超美」模樣曝光！IG藏肚半年

除夕10大禁忌！　1舉動衰一整年

《華燈初上3》2月不上了！Netflix公開上架片單

知名網紅夫妻捲10億逃3年　通緝犯照超亮眼

林志玲寶寶性別曝光了！「1個表情符號洩密」

林志玲當媽「3個月前早洩密」！連2天曖昧發文

小年夜震撼彈！　國民黨籍議員宣布退出政壇

直接tag「點名王思佳」　賴薇如開戰：腿沒多長，學人劈腿

看A片驚見12部老婆作品！人夫心碎　她崩潰說出真相

免費拿「888元農遊券」機會來了！

吳姍儒「美魔女媽媽罕見亮相」！藏32年正面曝光

林志玲生子激動哭了！親回應祝福「終於盼來」

160kg大胃王猝死！6吃播主下場悽慘

吳姍儒婚禮dress code「女星踩雷大犯規」！

更多

最夯影音

更多
野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網
廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面