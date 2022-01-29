長者還是醫護先打疫苗？　美國新冠疫苗施打計畫內幕大公開

▲美國疫苗接種諮詢委員會起初希望讓醫護人員優於老年人先接種。（圖／達志影像／美聯社）



作者：布蘭登・波瑞爾（Brendan Borrell）

譯者：吳國卿、王惟芬、高霈芬

摘自：聯經出版《疫苗戰爭：全球危機下Covid-19疫苗研發揭密，一場由科學家、企業、政府官員交織而成的權力遊戲與英雄史詩》

●精選書摘



長者優先

阿札爾目前面臨一個問題，疾管中心的獨立顧問團隊，也就是疫苗接種諮詢委員會，忽然來了個急轉彎。雖然尚未投票定案，十一月二十三日的會議中，委員會成員開始感覺美國的兩千一百萬名醫護人員應該要優先接種。除了安養院總計三百萬名的員工與住戶，委員會現在不太傾向讓年長者或弱勢成年人（包含住在團體家屋內的人）優先接種。而且委員會還希望把原本要提供給年長者的疫苗，轉派給美國的八千七百萬名「必要工作者」，這些工作者中很多都是黑人或其他有色人種。

接下來這一週，阿札爾與疾管中心主任雷德菲爾德以及政府其他頂尖醫師通了兩次電話，其中包括柏克斯、佛奇，以及柯林斯。阿札爾認為不論州政府的衛生官員與學者決定如何處理美國挹注了三百億美元的疫苗，政府都不應照單全收。阿札爾的團隊中有世界頂尖的醫師，這些人大多也都認為在確診案例急速飆升的情況下，應該讓年長者優先接種。應該讓這些人來協助疾管中心做出決定，他說。

十二月一日，諮詢委員會召開第一次投票會議，曲速行動預測到了年底只會有兩千萬劑疫苗。委員會首先討論的問題包括，兩千一百萬名醫護人員中，是否僅就部分人員提供優先接種權，好比在第一階段限加護病房人員優先施打。這些人接種完畢後，各州可以再視情況安排替最需要的人施打疫苗。

▲美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）。（圖／路透）



佛羅里達基層醫療醫師傑森‧古德曼（Jason Goldman）代表美國醫師學院（American College of Physicians）列席委員會，他認為所有醫護人員都應優先接種。他說：「加護病房的醫生需要照顧重症病患，所以比小診所容易取得個人防護裝備。我很擔心小診所或私人診所打不到好疫苗，尤其是在龐大的健保體制中。」他又補充表示，「辦公室員工」也應列為「前線作業人員」。下午五點前的投票結果與醫師團體的看法一致。

當天晚上阿札爾人在日本大使館，因為安全考量必須把手機留在禮車上。阿札爾回到車上時，看到疾管中心主任雷德菲爾德的未接來電。他回了電話，感覺雷德菲爾德有點緊張。雷德菲爾德告訴阿札爾委員會已經完成投票，他要宣布疾管中心接受委員會的建議，要各州政府把醫護人員列為第一階段優先施打對象。

阿札爾爆炸了：「鮑伯，你不能這樣做。」世衛組織與英國都建議讓年長者以及高風險醫護人員同列為優先施打對象。「健康的二十五歲牙技優先接種，有許多疾病的八十歲年長者卻不行，怎麼可以？」阿札爾提醒雷德菲爾德，疫苗接種諮詢委員會的建議並沒有法律效力。雷德菲爾德答應他會在白宮找柏克斯以及其他醫師一起討論這件事。阿札爾說：「現在就必須決定官方建議。」阿札爾不希望衛生部或是川普政府往後再發出不明確的訊息。

雷德菲爾德說：「總之我得準備明天審核要用的書面文件。」

阿札爾說：「能不能至少把範圍限縮在高風險的醫護人員，然後把年長者和弱勢者也納入優先接種對象？」阿札爾掛了電話，打給了團隊中的兩個人：保羅‧曼戈與布萊恩‧哈里森。阿札爾告訴他們他覺得雷德菲爾德怪怪的，說：「盯著他遵守我的指示，不要讓他宣布指引。」

隔天，十二月二日早晨，雷德菲爾德逃避問題的原因水落石出：原來他已經簽署備忘錄，同意接受疫苗接種諮詢委員會的建議，但又不想告訴阿札爾。優先施打建議會於隔天登上疾管中心的「聖經」──《發病率和死亡率週報》。

柏克斯和其他醫師都嚇了一大跳。阿札爾看到消息便氣急敗壞地打給雷德菲爾德要他解釋清楚。雷德菲爾德告訴阿札爾，疾管中心高層領導者梅森尼爾和首席副主任舒查特等人把備忘錄拿給他簽，還告訴他疾管中心主任一向接受疫苗接種諮詢委員會的建議。雷德菲爾德說：「他們說這是我的職權範圍。」

雷德菲爾德和食藥局局長韓恩做出一樣的決定，無論如何，要與自己的團隊站在同一陣線。阿札爾覺得這立場太可笑。他告訴雷德菲爾德，衛生部和白宮會出另外一個版本的指引。阿札爾部長原本對部內團結還抱有的一絲希望已經正式破滅。

十二月八日星期二，午後一點剛過，凱雷克在西北十七街和州廣場路口打著哆嗦，這裡是艾森豪行政辦公大樓（Eisenhower Executive Office Building）的訪客安檢入口。曲速行動的其他成員都已經在大樓內，準備參加臨時召開的疫苗高峰會，慶祝即將下來的疫苗授權，白宮卻沒發安全通關給凱雷克。他感覺又是庫許納搞的鬼事。

▲美國疾管中心和諮詢委員會會提出接種指引，但各州長仍有權決定各州的優先接種順序。（圖／達志影像／美聯社）



上週，保羅‧曼戈請凱雷克在高峰會主持問答，但是庫許納的團隊決定讓衛生部的助理部長吉羅爾來主持，吉羅爾是川普的死忠支持者，在疫苗計畫中沒有什麼貢獻。這件事發生後，凱雷克根本不想參加這場鬼高峰會，但是阿札爾堅持要他出席。去你的，凱雷克心想。他打給助理，請助理叫司機掉頭回來接他。他寧可辦公。助理說：「凱雷克醫師，您不能不參加，我來處理。」

在外面待了四十分鐘之後，凱雷克終於進入會場，才剛坐下，川普總統就上台解釋曲速行動創造的「奇蹟」。總統開始談論政府如何擬定讓年長者與醫護人員同時優先施打的政策。川普補充說道：「最終決定權還是在各州州長手上，我們呼籲各州州長優先考量美國年長者的利益。」

白宮也邀請了輝瑞和莫德納高層與會，但是兩間藥廠都表示不克出席，顯然是不想讓自己的品牌捲入政治風暴。馬克斯在高峰會會場答應接受訪問，因為他以為這只是與各州州長的私下討論，沒想到訪問其實很隆重，川普最愛把事情搞大。稍後會由亞當‧柏勒來訪問馬克斯。

馬克斯站上講台，柏勒感謝他過去幾個月的努力。柏勒問馬克斯，為什麼美國人該信任這些疫苗。馬克斯告訴柏勒食藥局的分析非常徹底，徹底到有時甚至會發現藥廠都沒發現的問題。馬克斯表示疫苗製造過程相當嚴謹、公開透明，接下來就讓美國人民親自驗證疫苗的成果。

柏勒問：「下一步是什麼？大家都希望可以趕快批准緊急使用授權，假設授權下來了，假設通過審核，下一步是？」

馬克斯說：「波爾納將軍會取得疫苗，並開始配送。」

柏勒再次強調馬克斯達成的成就，說：「華府不太好混，但是你和你的團隊證明了這不是黨派的成果，而是美國人的成就，在此僅代表美國人表達對你和團隊最高的謝意。」

阿札爾也參與了高峰會的小組討論，另外四位與談人分別是：德州州長阿博特、路易斯安納州州長約翰‧貝爾‧愛德華茲（Joh n Bel Edwards）、田納西州州長比爾‧李（Bill Lee）以及佛羅里達州州長羅恩‧德桑蒂斯（Ron DeSantis）。阿札爾稱讚四位州長提出了「最周全的疫苗分配計畫」，可以做「全國的榜樣」。阿札爾問德桑蒂斯在制定優先接種對象時，考慮了哪些面向。

德桑蒂斯表示前線醫護人員以及年長者都能優先施打疫苗。「我們認為可以根據十二月底的數據開始分配年長者的疫苗，一月努力擴大年長者的接種涵蓋率。我們非常期待這項政策，也很盡心盡力。」

阿札爾說：「想想看，接下來的幾週之內，佛羅里達安養院內的所有年長者都可以受到疫苗保護。」過了一會兒，他又補充說道：「當然，疾管中心和諮詢委員會會提出接種指引，但是州長仍有權決定各州的優先接種順序。」

★ 本文經聯經出版授權，摘自《疫苗戰爭：全球危機下Covid-19疫苗研發揭密，一場由科學家、企業、政府官員交織而成的權力遊戲與英雄史詩》。

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