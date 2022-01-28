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社會 社會焦點 保障人權

20年老車油管劣化漏油自燃　消防局提醒：胎壓及五油三水充足

▲20年老車自燃　消防局提醒快檢查：胎壓及五油三水充足。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲春節出遊前，消防局呼籲車主提早保養愛車。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

日前消防局受理1起車輛火災事故，國道3號寶山段接1號南下匝道，一名車主於行車途中聞到汽油味覺得不對勁，下車察看發現車輛引擎室起火。農曆新年將至，消防局也提醒車主抽空檢查愛車，確認胎壓及五油三水充足，確保愛車維持最佳行車狀態。

消防人員趕赴現場，迅速撲滅火勢，本起火災事故未造成人員受傷。車主表示，事故車輛車齡逾20年，近期行駛未發現異常狀況。火調人員勘查起火車輛，發現引擎進氣歧管附近嚴重燒損，綜合火災前漏油異狀及災後勘察結果，研判車輛油管老舊劣化漏油，洩漏油料碰觸高溫進氣歧管導致火災。

▲20年老車自燃　消防局提醒快檢查：胎壓及五油三水充足。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲日前消防局受理1起車輛火災事故，國道3號寶山段接1號南下匝道，一名車主於行車途中聞到汽油味覺得不對勁，下車察看發現車輛引擎室起火。

消防局表示老舊車輛起火常見原因之一，即為油管材質劣化漏油碰觸引擎高溫部位導致火災，有鑑於此，消防局提醒民眾定期至保養廠檢查車輛。保養廠技師檢查油管表面發現磨損、龜裂情形，建議車主更換油管，可依技師建議適當更新油管，才能有效預防車輛火災。

消防局呼籲用路人，行駛車輛若發現引擎室冒煙、空調出風口冒煙、或車內聞到燒焦味等狀況，應立即停靠路邊(肩)並全員下車。開啟引擎蓋若發現火勢，請先撥打119報案，火勢擴大時請退避安全位置或上風處，以免吸入過多濃煙導致不適。

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