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「先進國家都和病毒共存」台灣恐慌什麼？網吐真相打臉：是不得已

▲▼全面防疫，臺北市環保局今日起至春節前，聯手國軍陸軍第六軍團33化學群，就臺北車站機場捷運等交通樞紐及10大公共場域擴大消毒，防範未然，維護市民健康安全。（圖／記者湯興漢攝）

▲一夜新增60例，全台疫情升溫。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者黃可昀／綜合報導

昨晚（21）桃園亞旭電腦工廠一夜爆出60例，全民再度繃緊神經。有網友指出，很多國家早就知道無法抵抗這次Omicron病毒，加上感染大多輕症，像是感冒症狀，所以選擇「與病毒共存」，因此台灣人也不必如此恐慌，「沒人發現世界先進國家都和病毒共存了嗎？」

原PO在PTT表示，「全世界各先進國家，歐美日等大國，都知道無法讓這個病毒歸零，早早就選擇共存」，雖然確診數非常可觀，但社會還是照常運作，人民都繼續過生活，反觀台灣即使已預料到病毒難防，真的爆出大量確診數仍一片恐慌，「為何你不要抄襲他們的路走就好，還要一直背著世界潮流走，覺得自己的恐慌才是正確的啊？」

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▲▼英國疫情,英國,Omicron,新冠,新冠肺炎,世界疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國與Omicron共存。（圖／達志影像／美聯社）

網友指出，國外選擇共存是逼不得已，因為病毒已經四處擴散，「選擇(X) 投降(O)」、「先進國家一天死幾百人」、「控制不住跟自願共存有差距欸」、「歐美國家是沒辦法清零，不得已共存的」、「從開始到現在已經變異多少次了，誰能保證omicron是終點」、「共存是美化詞彙，查查死亡率即知是否共存。」

據了解，桃園亞旭電腦工廠已累計66人確診，其餘270人的篩檢結果尚未出來，後續確診數有可能再增加，而確診的66人目前已送到台北市劍潭的加強防疫旅館隔離。

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