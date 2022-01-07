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他還是撇清「沒品維尼」　李柏璋再嗆潘傑楷很屌：這算炸彈嗎？

▲▼台獨機關槍李柏璋。（圖／翻攝自李柏璋臉書）

▲李柏璋再次臉書發文解釋自己不是PTT上的「CrazyWinnie沒品維尼」。（資料照／翻攝李柏璋臉書）

記者劉昌松／台北報導

外號「台獨機關槍」的李柏璋，今天被北檢起訴認證，涉嫌以「CrazyWinnie沒品維尼」帳號，在PTT上發文誹謗統一獅球員潘傑楷，晚間李柏璋在臉書發文，仍撇清自己不是帳號持有人，只是因為他叫人家幫忙發文而擔下責任，「不信到時候來看起訴/判決書就知道，不要整天在那想戴帽子」，李柏璋並加碼嗆聲潘提告是「給臉不要臉」。

台北地檢署7日上午公告起訴李柏璋，涉嫌在2021年1月間，在PTT棒球版發表「睽違已久奪下榮耀的國中棒球隊季後花絮」系列文章，影射統一獅球員潘傑楷在「老婆待產還約炮隊上妹妹到房間」，潘傑楷憤而提告，檢警追查IP，是從李柏璋的手機登錄「CrazyWinnie沒品維尼」，李到案坦承po文，又無法證明自己發文內容為真，被檢察官起訴加重誹謗。

▲▼ 李柏璋回應北檢認證「沒品維尼」，再批潘傑楷 。（圖／翻攝臉書）

▲李柏璋自稱幫朋友扛下責任。（資料照／翻攝李柏璋臉書）

李柏璋7日晚間在臉書發出1326字的長文，一開始就撇清自己持有「CrazyWinnie沒品維尼」帳號，解釋相關文章是他叫「CrazyWinnie沒品維尼」持有人發的，「今天我叫人家發文被告，當然是我擔下來，不然勒？但帳號持有人就不是我，到底是要我說幾次。」「不信到時候來看起訴/判決書就知道，不要整天在那想戴帽子」。

接著李柏璋話鋒一轉，持續將炮火對象潘傑楷「給臉不要臉」，嗆聲潘「做了在老婆面前不敢承認，然後還跑來告我，你真的很棒耶！」「潘傑楷有種就自己來開庭啦，大家來對質啦，我有沒有證據，你去問絕對問得到。」有網友留言「可以拿爆米花等你丟炸彈了ㄇ(嗎？)」李柏璋再回：「無緣無故在廁所把學弟打到躺在地上顫抖 頸椎受傷 差點殘廢這算炸彈嗎」。

事實上，李柏璋在2021年11月間，立委高嘉瑜報案遭當時男友林秉樞家暴事件中，就被懷疑使用「CrazyWinnie沒品維尼」帳號，在PTT發文幫林秉樞洗白，當時李柏璋還為此發聲明，否認自己是「CrazyWinnie沒品維尼」，但PTT版主仍依版規開罰帳號禁言3650天。

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