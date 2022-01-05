傅崐萁評估藍14縣市連任機率高、澎湖整合中　點名這2人選高雄

▲傅崐萁。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委傅崐萁5日接受廣播專訪，談到2022縣市長選舉，他評估藍營14縣市連任機率高，但澎湖整合中，至於高雄市，他點名無黨籍立委高金素梅、兼任國民黨副祕書長的台北市議員羅智強，都有機會讓高雄開創新局。

傅崐萁表示，從四大公投結果來看，他並不覺得年底縣市長選舉有悲觀的條件，民進黨的執政，讓它少了400萬票，這是最大的危機，代表公投議題確實讓人民不認同，現在要思考怎麼樣讓人民感受到國民黨有站起來的決心。

傅崐萁評估，目前藍營執政的14縣市繼續執政的機率還是很高，但有些縣市需要內部整合，比如澎湖還在整合，民進黨擬徵召強棒立委楊曜參選，至於新北市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣都很穩定，民進黨直接挑戰機率不大。

對於嘉義市，傅崐萁指出，因市長黃敏惠做得好，深入基層，深得民心，幾乎是一個媽媽市長，每天都跟人民在一起，非常關心民末，民進黨現在找不到人抗衡。

盤點國民黨可挑戰選區，傅崐萁指出，台北市、桃園市、基隆市都有機會，抑或是高雄市，高雄市有一搏的機會，當時韓國瑜確實燃起火種，說出市民30年來的心裡話，藍營在高雄人才濟濟，黨友高金素梅在當地深具知名度，黨內的羅智強也非常優秀，都有機會讓高雄開創新局，而黨中央目前還沒跟羅智強談過，整個大局要看多少戰將跟人才。