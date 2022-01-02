相隔13年「東華春理髮廳」續集！1句話打中作家⋯成年才明白

▲《東華春理髮廳》相隔13年出續集，還改了場景。（圖／遠流出版）



記者林育綾／綜合報導

相隔13年！漫畫《東華春理髮廳》推出第2集，漫畫家阮光民說，不會因為過了那麼久才動筆而感到可惜，反而覺得「剛好」，喜歡不慍不火的說故事，輕重就交給讀者去感受。另外此次故事中出現一句台詞，也讓作家廖瞇印象深刻，看了後她也感慨，一直到成年才懂這道理。

精神科醫師鄧惠文曾在節目《心事有人知》中表示，從《東華春理髮廳》的故事裡看得到男性成長、親情、家庭，尤其是父親的角色，有著非常典型台灣的特色。而阮光民說，台灣的父覫和小孩之間，似乎總隔著一層防護罩，不像西方的父親會主動示愛說出「I love you」，卻會默默地表示關心，「這像是台灣的父親普遍的情形，似乎真的不擅於和孩子溝通」，於是他就將這樣的情感表達方式畫進漫畫裡。

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▲《東華春理髮廳2》一句台詞，打中了作家廖瞇。（圖／遠流出版）

看了兩本漫畫的作家廖瞇則表示，《東華春理髮廳》第2集印象最深刻的段落，是陳小華的友人夢娜對他說，要是當初你有先找妹妹玉蘭商量，現在就不會這麼尷尬。但小華則說，「商量，我不懂什麼是商量⋯」、「我爸離家前沒找我商量⋯我媽交男朋友的時候，她也沒跟我商量啊；還有我爸死前也只是寫一封信就把玉蘭送來，也沒找我商量啊⋯」、「還是所謂的商量，都是已經決定好，只是要對方接受⋯⋯」。

讀到這段，廖瞇腦海也浮現她的母親曾對她說過，「你以前做什麼事都自己決定好才說，都沒有想說要跟媽媽商量」。她提到，當時的她不是不顧母親的感受，而是認為這是她的人生，並不會因為母親的反對而改變決定。

但一直到後來才明白，與家人商量或討論，並不是要把自己的決定權交出去，而是因為將對方視為重要的人，想讓對方了解自己的想法，然後也試著去理解對方的感受。「商量，並不是交出決定權，而是試著彼此了解。」這麼簡單的一句話，她感慨一直到成年，與母親有過大大小小爭執之後，才明白這樣的道理。

廖瞇說，當然現實中有些事儘管明白，要做到卻真的好難，「但至少我們有故事陪伴，提醒人生還有其他可能。」

▲阮光民此次讓自己出現在漫畫裡的理髮廳。（圖／遠流出版）



在《東華春理髮廳》第2集，阮光民不僅讓自己化身消費者，現身在東華春理髮廳剪髮，還將理髮廳搬家改成了當時電視劇中的場景。主編張詩薇看到書稿時說，「這樣會跟第一集不連戲」；不過阮光民說，他想把東華春這段的奇妙延續畫在書裡，還說「我的漫畫也不是第一次不連戲了」，粉絲也紛紛留言「提供不連戲證據」、「就因故搬家啊XD是人都有可能會搬家啊XDDD」。

▲《東華春理髮廳》第一集場景。（圖／遠流出版）