美軍「波特蘭號」試射高能雷射武器　成功摧毀海上目標

▲美國海軍成功執行高能雷射武器系統驗證,摧毀一個浮動目標。(圖/翻攝自美國海軍)

實習記者丁玟華/綜合報導

美國海軍15日宣布,聖安東尼級兩棲船塢運輸艦「波特蘭號」(USS Portland, LPD 27),於前一天在亞丁灣航行時,成功進行高能雷射武器系統驗證(Laser Weapon System Demonstrator),摧毀了一個浮動目標。

根據《美聯社》報導,「波特蘭號」14日向亞丁灣的目標試射了高能雷射武器系統驗證,第五艦隊也在推特分享假色照片(False-color),並表示,「波特蘭號」成功瞄準射擊了目標物。

Amphibious transport dock ship USS Portland (LPD 27) conducted a high-energy laser weapon system demonstration, Dec. 14, while sailing in the Gulf of Aden. Read more ⬇️https://t.co/nYWqgtbLdQ pic.twitter.com/L0xfysIG1q