美軍「波特蘭號」試射高能雷射武器　成功摧毀海上目標

▲美國海軍成功執行高能雷射武器系統驗證，摧毀一個浮動目標。（圖／翻攝自美國海軍）

實習記者丁玟華／綜合報導

美國海軍15日宣布，聖安東尼級兩棲船塢運輸艦「波特蘭號」（USS Portland, LPD 27），於前一天在亞丁灣航行時，成功進行高能雷射武器系統驗證（Laser Weapon System Demonstrator），摧毀了一個浮動目標。

根據《美聯社》報導，「波特蘭號」14日向亞丁灣的目標試射了高能雷射武器系統驗證，第五艦隊也在推特分享假色照片（False-color），並表示，「波特蘭號」成功瞄準射擊了目標物。

Amphibious transport dock ship USS Portland (LPD 27) conducted a high-energy laser weapon system demonstration, Dec. 14, while sailing in the Gulf of Aden. Read more ⬇️https://t.co/nYWqgtbLdQ pic.twitter.com/L0xfysIG1q — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) December 15, 2021

美國海軍官方新聞稿指出，「波特蘭號」艦上的「固態雷射-技術成熟雷射武器系統驗證器Mark 2 MOD 0」（Solid State Laser - Technology Maturation Laser Weapons System Demonstrator (LWSD) Mark 2 MOD 0），成功的與靜止水上訓練目標交戰。

美國海軍補充，「波特蘭號」曾於2020年5月測試LWSD，當時它在太平洋上運行時，成功的癱瘓了一個小型無人機系統。

據了解，高能雷射武器系統驗證可用於對抗葉門胡塞組織（Houthi），在紅海部署的載有炸彈無人駕駛船。