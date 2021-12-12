野外台戲廟口重現　大林人文化復興搬演在地故事

▲「廟藝傳埕」歌仔戲環境劇場 大林人文化復興搬演在地故事 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣文化基金會藝術下鄉，首次結合傳統文化歌仔戲，深入社區、學校教學，11日下午在大林鎮安宮前廣場舉辦「廟藝傳埕」大型公演，由三和社區、三和國小青銀世代共組50人歌仔戲班，邀請緣龍戲坊團長江明龍進行每星期三小時，連續三個月的訓練，打破鏡框表演，以環境劇場概念，將野外台戲在廟口重現，並融入現代劇手法，搬演在地故事。

台灣古早廟埕是庄頭信仰中心，此次由三和社區老大人與三和國小學童以歌仔戲曲調「狀元樓」為基底，結合地名與學校特色，編創「四句聯」歌詞，完成「三和社區之歌」，透過歌詞創作，讓老大人找回家鄉記憶，傳承延續文化，也讓孩子更加熟識故鄉，廟前整個廣場都是舞台，以大樹腳、涼亭作戲台，深具教育意義，也深耕台灣傳統文化。

今日公演，遵循傳統從獅陣迎賓、迎接獅頭入廟、酬神、扮仙等流程都不馬虎，接著由社區和學校扮仙演出「三仙齊賀壽」、「醉八仙過海」、「跳加官」等戲碼，最後合唱三和之歌，歌詞提到「大林叫做大莆林，三和人口第二大，林頭林前水碓加，弘道陪伴老人家，三和國小no.1，彩色操場紙的圖書館，great阮ㄟ仰望，英語tennis尚尬讚」，內容包含大林地理、社區生活、學校特色及中英語言，獲全場觀眾滿堂彩，最後一起大合唱，展現社區向心力。

縣長翁章梁在縣議員劉雅文、許有疆、文化基金會執行長陳尚雍陪同下一起逗熱鬧，翁縣長跟著獅陣隊伍入場，更學起走位與步伐，親自拿著獅頭走一段戲，眾人誇現學現賣，很有架勢！翁章梁更表示，今天的演出雖不是專業團隊，但非專業有時比專業更好看，因為一不小心就會「出槌」，惹眾人大笑。

江明龍指出，三個月課程從基礎生、旦、淨、丑搬戲手勢和發音練習，融入跨界語言演出，其中以歌仔戲為本，加入落地掃、現代劇、陣頭等專屬台灣廟口文化的表演藝術。

「我們真正在做的是文化平權！」江明龍分享，藝術下鄉就是挖掘地方文化並給予新生命，過程比結果重要，演出成果非常有趣，過程一定也一輩子難忘，演出後看到在座的老序大各個笑眯眯，就是他們最大的目的；談到排練過程，他說雖然練習時間有三個月，但每個禮拜都必須從頭來過，因為一個禮拜一次，他們很快就都忘了感覺，一邊要記台詞、一邊要記走位真的不容易，但最重要的是陪伴成長的過程，既開心又有趣。

扮演麻姑的呂奶奶說，這是他第一次上台演出，過程練習時間不多，還要從民雄來大林排練，雖緊張但很開心參與這樣的藝術傳承。

「大家都非常努力！」參與演出的阮小弟弟分享，大家排演時都非常認真，今天拿出的表現很棒，尤其喜歡自己演的醉八仙。

翁章梁表示，藝術下鄉透過專業師資指導在地鄉親踏入歌仔戲領域，出演地方故事，凝聚鄉鎮間的感情效果非常好，謝謝文化基金會的努力，一起提升在地認同感！

文化基金會指出，孩子透過認識自己家鄉進而達到在地認同感，找到文化自信，這次的演出不是藝術研習，是文藝復興的開始！