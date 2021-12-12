　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

野外台戲廟口重現　大林人文化復興搬演在地故事

▲▼「廟藝傳埕」歌仔戲環境劇場 大林人文化復興搬演在地故事 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲「廟藝傳埕」歌仔戲環境劇場 大林人文化復興搬演在地故事 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣文化基金會藝術下鄉，首次結合傳統文化歌仔戲，深入社區、學校教學，11日下午在大林鎮安宮前廣場舉辦「廟藝傳埕」大型公演，由三和社區、三和國小青銀世代共組50人歌仔戲班，邀請緣龍戲坊團長江明龍進行每星期三小時，連續三個月的訓練，打破鏡框表演，以環境劇場概念，將野外台戲在廟口重現，並融入現代劇手法，搬演在地故事。

▲▼「廟藝傳埕」歌仔戲環境劇場 大林人文化復興搬演在地故事 。（圖／嘉義縣政府提供）

台灣古早廟埕是庄頭信仰中心，此次由三和社區老大人與三和國小學童以歌仔戲曲調「狀元樓」為基底，結合地名與學校特色，編創「四句聯」歌詞，完成「三和社區之歌」，透過歌詞創作，讓老大人找回家鄉記憶，傳承延續文化，也讓孩子更加熟識故鄉，廟前整個廣場都是舞台，以大樹腳、涼亭作戲台，深具教育意義，也深耕台灣傳統文化。

今日公演，遵循傳統從獅陣迎賓、迎接獅頭入廟、酬神、扮仙等流程都不馬虎，接著由社區和學校扮仙演出「三仙齊賀壽」、「醉八仙過海」、「跳加官」等戲碼，最後合唱三和之歌，歌詞提到「大林叫做大莆林，三和人口第二大，林頭林前水碓加，弘道陪伴老人家，三和國小no.1，彩色操場紙的圖書館，great阮ㄟ仰望，英語tennis尚尬讚」，內容包含大林地理、社區生活、學校特色及中英語言，獲全場觀眾滿堂彩，最後一起大合唱，展現社區向心力。

▲▼「廟藝傳埕」歌仔戲環境劇場 大林人文化復興搬演在地故事 。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁在縣議員劉雅文、許有疆、文化基金會執行長陳尚雍陪同下一起逗熱鬧，翁縣長跟著獅陣隊伍入場，更學起走位與步伐，親自拿著獅頭走一段戲，眾人誇現學現賣，很有架勢！翁章梁更表示，今天的演出雖不是專業團隊，但非專業有時比專業更好看，因為一不小心就會「出槌」，惹眾人大笑。

江明龍指出，三個月課程從基礎生、旦、淨、丑搬戲手勢和發音練習，融入跨界語言演出，其中以歌仔戲為本，加入落地掃、現代劇、陣頭等專屬台灣廟口文化的表演藝術。

「我們真正在做的是文化平權！」江明龍分享，藝術下鄉就是挖掘地方文化並給予新生命，過程比結果重要，演出成果非常有趣，過程一定也一輩子難忘，演出後看到在座的老序大各個笑眯眯，就是他們最大的目的；談到排練過程，他說雖然練習時間有三個月，但每個禮拜都必須從頭來過，因為一個禮拜一次，他們很快就都忘了感覺，一邊要記台詞、一邊要記走位真的不容易，但最重要的是陪伴成長的過程，既開心又有趣。

▲▼「廟藝傳埕」歌仔戲環境劇場 大林人文化復興搬演在地故事 。（圖／嘉義縣政府提供）

扮演麻姑的呂奶奶說，這是他第一次上台演出，過程練習時間不多，還要從民雄來大林排練，雖緊張但很開心參與這樣的藝術傳承。

「大家都非常努力！」參與演出的阮小弟弟分享，大家排演時都非常認真，今天拿出的表現很棒，尤其喜歡自己演的醉八仙。

▲▼「廟藝傳埕」歌仔戲環境劇場 大林人文化復興搬演在地故事 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，藝術下鄉透過專業師資指導在地鄉親踏入歌仔戲領域，出演地方故事，凝聚鄉鎮間的感情效果非常好，謝謝文化基金會的努力，一起提升在地認同感！

▲▼「廟藝傳埕」歌仔戲環境劇場 大林人文化復興搬演在地故事 。（圖／嘉義縣政府提供）

文化基金會指出，孩子透過認識自己家鄉進而達到在地認同感，找到文化自信，這次的演出不是藝術研習，是文藝復興的開始！

►雅詩蘭黛「小棕瓶」殺到1850元！

ET快訊
獨／不會有人跟他拍片的…連千毅心疼原諒：回來吧
人死才會有新病床！　南韓「醫療崩潰」重症者激增
快訊／雙北大停電　台電宣布「補償方案」
雙北大停電影響30.5萬戶　台電還原事故原因
結婚花光80萬存款！　「婆婆拿走全部紅包」新娘哭了
新竹動物園驚見「2隻童鞋掉老虎籠」　網嚇：被吃掉？
火鍋肉竟吃到「紙條」！　店家坦承疏失：標籤沒撕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

皮夾裡的千元鈔不見了　東港警調數十支監視器抓到賊

全國最原住民氛圍聖誕樹　台東波浪屋點燈

野外台戲廟口重現　大林人文化復興搬演在地故事

民眾將內藏現金的舊衣誤丟　台南麻豆區清潔隊垃圾堆中找回10萬元

台電「節電專車」開進南投富功國小　從遊戲中學節電撇步

判斷飛行路線捕捉害鳥！阿美族傳承「捕鳥祭」　捕害鳥守收成

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝...全校上前衛一課

嘉義市打造街舞基地　鼓勵年輕舞者築夢

嘉義市社區營造聯合成果展　推廣從小大人都能參與

「特殊奧林匹克滾球競賽」　28單位近300名選手參加

林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦

驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人

不滿靠太近！豪車阻擋重機去路　被騎士噴辣椒水...還恐挨罰2萬4

駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

留下來嘛～黏人浪浪「強制陪伴」　車後咬鞋狂奔...他哭：我要下班！

鄧佳華0元拍AV「連千毅沉默3天發聲了」！　 警告最慘下場：真的很悲哀

大胃王挑戰吃100盎司肉船火鍋　30分鐘完食免費！2人涮肉狂嗑

正妹網友邀投資...男暈船匯68萬　遭勸阻竟嗆警：被騙也是我的事！

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

雙手用力3下金屬扳手秒折斷... 「傳說中の大力士」手銬直接扯開

皮夾裡的千元鈔不見了　東港警調數十支監視器抓到賊

全國最原住民氛圍聖誕樹　台東波浪屋點燈

野外台戲廟口重現　大林人文化復興搬演在地故事

民眾將內藏現金的舊衣誤丟　台南麻豆區清潔隊垃圾堆中找回10萬元

台電「節電專車」開進南投富功國小　從遊戲中學節電撇步

判斷飛行路線捕捉害鳥！阿美族傳承「捕鳥祭」　捕害鳥守收成

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝...全校上前衛一課

嘉義市打造街舞基地　鼓勵年輕舞者築夢

嘉義市社區營造聯合成果展　推廣從小大人都能參與

「特殊奧林匹克滾球競賽」　28單位近300名選手參加

馬拉度納的簽名宇舶表等遺物在印度被尋獲　嫌犯在家中被捕

佛斯特從不配球！奪冠榮耀全歸選手　妻小一起慶封王

身影曝光！新北樹林驚傳「男子持菜刀吼路人」

畢書盡變親民樂當「女兒傻瓜」　首度自剖內心：很硬的嘗試！

皮夾裡的千元鈔不見了　東港警調數十支監視器抓到賊

房價飆漲2區頂到天花板！「想回家種田還是買不起」　學者曝隱憂

住1年「頂樓露台樓中樓」屋主超滿意！內行曝「唯一缺點」笑了

快訊／台電道歉宣布「雙北停電補償方案」　按停電時數扣減電費！

變電所起火致停電「國民黨扯核四」　李正皓：邏輯死掉

全國最原住民氛圍聖誕樹　台東波浪屋點燈

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

地方熱門新聞

線上客家慶典「謝平安」　邀民眾參加主祭

漲價第一個周末！阿堂鹹粥遭人潮擠爆

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝

視察雲149甲線座車受困　張麗善回應

東石永靈宮百年做醮　打造逾十公尺烏魚子巨龍

騎士天氣太冷氣喘發作　暖警伸援手

中興新村柏油路面鋪好又挖　用路人崩潰

屏東女遭比特犬咬傷！飼主嗆：咬死算了

嘉義16歲弟擺攤賣方塊酥　姑姑拒絕捐款

3小時開罰改裝車80件！

「快來救我！」雲林翁迷航20公里外魚塭區求救

2021斜坡上的藝術節登場　潮州警籲請勿違停

網路霸凌的生存法則　網路名人現身說法

更多熱門

相關新聞

三芝「三生公園」增設遮陽功能

三芝「三生公園」增設遮陽功能

新北市三芝區的三和社區自2014年經新北市政府輔導通過農村再生計畫後，積極活化社區農村風貌與人文產業，今年新北市政府農業局，於三和社區內三生公園進行景觀及遮陽工程已於28日完工，提供三和社區的居民及遊客歇息的友善空間。

農再社區生態漫遊　秘境不藏私

農再社區生態漫遊　秘境不藏私

龍潭特色茶陶文化　猴子圖騰成標誌

龍潭特色茶陶文化　猴子圖騰成標誌

重整百年古厝　林彥伶墓地撿磚塊

重整百年古厝　林彥伶墓地撿磚塊

關鍵字：

三和社區三和國小嘉義縣文化基金會

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華女優崩潰不拍了！「不堪原因曝光」導演證實

快訊／金馬影帝涂們食道癌病逝　享壽61歲

鄧佳華救火女優是「170cm豪放系正妹」！長相曝光

翁仁賢目睹「生小豬」淪魔　除夕縱火燒死6至親

睡覺手機放床頭恐罹癌？醫師解密了

周杰遭爆「逼女友吃避孕藥」首發聲：其實我是Gay

20歲女乳頭「詭掛乒乓肉球」猛晃！男友脫衣嚇歪：菜花嗎

170cm長腿女優揭「答應合體鄧佳華」唯一原因！

國小女兒「反著吃餐盒」　原因點醒萬人

蕾菈模仿許瑋甯放閃湯宇！遭飆粗話「哪比得上人家」

網瘋傳「台中大里槍戰4死」影片曝　警回應打臉

67歲港星淪落「最慘帶貨明星」

快訊／台電「變壓器起火」火光狂炸！搶救困難

到按摩店鬆一下　他爽完跪著爬出門

「沒跟醜男做過！」床戰鄧佳華女優加價6成片酬

更多

最夯影音

更多
林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦

林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦
驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人

驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人

不滿靠太近！豪車阻擋重機去路　被騎士噴辣椒水...還恐挨罰2萬4

不滿靠太近！豪車阻擋重機去路　被騎士噴辣椒水...還恐挨罰2萬4

駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

留下來嘛～黏人浪浪「強制陪伴」　車後咬鞋狂奔...他哭：我要下班！

留下來嘛～黏人浪浪「強制陪伴」　車後咬鞋狂奔...他哭：我要下班！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面