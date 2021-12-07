導航突見蓮花符號！網歪樓狂喊「佛祖降臨地」　內行曝正解

▲網友好奇詢問，導航上的「蓮花圖示」代表什麼用途。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者郭卉寧／綜合報導

導航除了引導路線外，通常也會顯示附近的加油站、餐廳等地點，方便民眾查詢使用。近日，就有一名網友指出，車用導航上突然出現「蓮花圖案」，讓她感到很困惑，並詢問是否有人知道用途？貼文發出後，隨即就有內行人出面解答，並親切教學：「看不懂圖示就點下去，會跑出資訊！」

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，前陣子在使用汽車導航時，無意間發現地圖上除了常見的加油站、便利超商和餐廳等圖示外，竟然還多出「蓮花符號」，令她忍不住好奇詢問，「弱弱的問個，Toyota內建導航的蓮花圖案是什麼啊？慈濟嗎？」

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貼文一曝光，就引起網友熱烈討論，紛紛歪樓笑答，「佛祖降臨的地方」、「那裡有壽桃專賣店」、「釋迦牟尼經過的地方」、「開過去車子自動升級寶騰蓮花」、「蓮花是傳送點，這是攻略，照順序就可以到水月宮了」、「感恩師父！讚嘆師父！來雙手合十！解任務就有蓮花」。

不過，也有內行網友出面解惑，蓮花圖示通常代表「有提供素食」的餐廳，「有提供素食的店家」、「賣素食的，你可以點下去看」、「基本上都跟宗教有關，例如佛寺廟宇或是素食餐廳」；還有人親切解釋，若碰上不清楚的標記，可以直接點圖示看資訊，「內建garmin系統，顯示的是素食餐廳，你看不懂圖示就點下去，會跑出資訊」。