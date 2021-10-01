博弈網站有bug能「天眼通」　他急開戶下注被「內行人」破梗

▲劉男依詐騙歹徒準備再度進行匯款。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市42歲的劉姓男子透過臉書認識一名女子，聲稱知道博弈網站的漏洞，跟著下注保證賺錢，劉男信以為真，30日上午陸續至銀行匯款2筆共13000元，下午再度前往銀行欲匯款22000元時，被行員察覺異狀向警方通報，員警告知為詐騙技倆，要求匯款才能領款且一次比一次多，劉男才恍然大悟停止匯款。

▲▼員警勸說此為詐騙技倆，成功阻擋劉男繼續滙款。（圖／大園警分局提供）

警方表示，昨日接獲轄內銀行行員通報，疑似有民眾遭詐諞，大園分局觀音分駐所警員陳俞任、江謝廷宇獲報到場了解，被害人劉姓男子在臉書上認識一名女子，稱其朋友任職博奕網站，知道平台有漏洞，可以提前得知開獎號碼，下注穩賺不賠。劉男一時財迷心竅相信女子的話術，先至銀行匯款3000元給博弈網站平台開啟帳戶，1小時後又到銀行匯款10000元下注，隨後女子宣稱已幫劉男賺進70萬元，讓劉男開心不已。

該博弈網站客服卻表示要再匯款22000千元才能領出70萬元獎金，劉男不願投入的金錢石沉大海，再度至銀行欲匯款。行員發現劉男1天內匯款三次，且都是不同帳戶，於是詢問劉男匯款用途，劉男支吾其詞地說是要購買家具用，行員察覺異狀，立即向警方通報。

警員陳、江2人勸告此為常見的詐騙手法，歹徒會找各種理由要求匯款才能領錢，且金額一次比一次多，劉男才恍然大悟驚覺遭到詐騙，感謝警方及行員的熱心協助，讓他及時阻滙以免損失更多金錢。