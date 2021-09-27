「中藥材洗了再煮就沒效」婆媳激辯　中醫7字訣給解答

記者黃翊婷／綜合報導

中藥材熬煮之前到底需不需要清洗？一名媳婦在臉書PO文表示，26日想燉一鍋十全大補加人蔘排骨湯給女兒補身體，卻為了清洗中藥材的事情與婆婆起爭執，婆婆認為洗過就沒有藥效，但她覺得不洗很髒。究竟中藥材要不要事先洗過，中醫師周宗翰曾提出「問聞望握撥嚐漂」7字訣建議，一般狀況下不必清洗，不過如果擔心有灰塵，是可以稍微漂洗，但不要浸泡。

▲中藥材使用前是否需要清洗，原PO和婆婆因為意見不同起爭執。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原PO在臉書《爆怨2公社》提到，煮中藥的過程真的很讓人困擾，26日燉了一鍋十全大補加人蔘排骨湯，打算給女兒補身體，結果婆婆看到她在清洗藥材，竟然走過來說「藥材沒有人在洗」、「洗了就沒藥效了」。

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但原PO認為，藥材不洗很髒，畢竟藥材經過中藥行配藥人員的手、存放的盒子或袋子，加上誰也無法保證全程環境都很乾淨，況且洗個1、2次不可能就把藥效洗沒了，「就這樣，兩個婆媳，為了一帖煮之前的中藥洗不洗爭執不休。」

不過，網友們看完原PO與婆婆爭執的問題，也分成兩派意見討論，有人和婆婆一樣選擇不洗，「我真的沒洗過」、「我也都沒洗過，西藥要吃前，也沒再洗的啊」；另一派則和原PO一樣支持要先洗再煮，「洗呀！煮藥膳都先洗了再下鍋」、「要過水，洗掉雜質蟲殼」、「都知道要洗澡保持乾淨了，要吃下肚的東西為啥不洗」。

▲網友們對於中藥材熬煮前需不需要清洗，也分成兩派意見。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

究竟中藥材下鍋前到底要不要洗，《東森新媒體ETtoday》曾報導《吃補怕吃進重金屬？中醫師教你「買藥材7細節」：別迷信大片比較好》，中醫師周宗翰建議可以使用「問聞望握撥嚐漂」7字訣進行選購，其實一般中藥材都是經過特殊乾燥或炮製方式製成，烹煮前不必清洗，民眾若擔心有灰塵，可以稍微漂洗，但不要浸泡，例如當歸若是先泡過水，藥性就會流失。

「問聞望握撥嚐漂」7字訣詳細如下：

1.問

盡量避免到市場、攤販、地下電台或賣場購買散裝、包裝標示不清的中藥材，藥材容易來源不明、保存不當變質，甚至可能會混用外觀相似度高藥材，過去就曾有業者用黃藥子塊莖充當何首烏，造成民眾食用後，發生嚴重肝衰竭。

另外，安全藥材會有完整外包，完整標示產地、內容物、有效期限等，並註明農藥和重金屬符合標準，清楚的廠商名稱和製造履歷可供辨識。

2.聞

中藥材都會散發出獨特的香味，不會有受潮、霉味或是走油的氣味，若發現中藥材聞起來沒有味道或過度不自然香味，都要懷疑藥材品質有問題。

更要注意的是，若不慎買到添加二氧化硫的藥材，即使再怎樣沖洗也無法洗淨，且經二氧化硫泡製的中藥多半也已失去藥效，所以購買藥材時，不能只看顏色，一定要聞味道，若發現有二氧化硫獨特的刺鼻嗆味，就不建議購買。

3.望

首看乾燥度及脆度，藥材微濕鬆軟的話，腐敗會較快，再看有無發霉、蟲蛀、蟲卵、灰塵附著；此外，顏色太鮮豔或純白無瑕的中藥，可能有燻過硫磺或加漂白劑的疑慮。

4.撥

用手觸摸、撥弄中藥材的質地，新鮮的藥材絕對不會是濕濕黏黏的，摸起來一定是乾燥且沒有蟲蛀。事實上，中藥材絕非大片漂亮就是好藥材，有的好藥材反而小小醜醜的，但純度、油度和質地都很棒，要有經驗才看得出，千萬不要迷信大片的才好的說法。

5.握

抓握中藥材，將中藥材取少量握在手心或搓揉看看是否有不自然的色素，同時觀看中藥材外觀色澤要呈現自然鮮明，若外觀零碎不完整、顏色太黑、太暗，甚至有斑點，就要小心買到假貨或劣等貨。

6.嚐

若店家許可的話，不妨取一小塊直接嚐嚐看，若有油臭味或噁心反胃的感覺，就要當心藥材存放不佳已變質。

7.漂

中藥材要烹煮前一般不必清洗，若擔心有灰塵，可稍微漂洗、但不要浸泡，因為中藥材都經由特殊的乾燥或炮製方式，以當歸來說，以酒炮製後當歸精油有效成分的才會溶出，這也是當歸香氣的來源，若泡水藥性會流失。

若擔憂藥材不夠乾淨，使用中藥前可用清水略為漂洗中藥材，去除表面髒污及可能殘存的農藥，另外，烹煮的時不要加蓋，有助使揮發性農藥釋出。