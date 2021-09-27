　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「中藥材洗了再煮就沒效」婆媳激辯　中醫7字訣給解答

記者黃翊婷／綜合報導

中藥材熬煮之前到底需不需要清洗？一名媳婦在臉書PO文表示，26日想燉一鍋十全大補加人蔘排骨湯給女兒補身體，卻為了清洗中藥材的事情與婆婆起爭執，婆婆認為洗過就沒有藥效，但她覺得不洗很髒。究竟中藥材要不要事先洗過，中醫師周宗翰曾提出「問聞望握撥嚐漂」7字訣建議，一般狀況下不必清洗，不過如果擔心有灰塵，是可以稍微漂洗，但不要浸泡。

▲▼進補，中藥，紅棗，枸杞。（圖／CFP）

▲中藥材使用前是否需要清洗，原PO和婆婆因為意見不同起爭執。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原PO在臉書《爆怨2公社》提到，煮中藥的過程真的很讓人困擾，26日燉了一鍋十全大補加人蔘排骨湯，打算給女兒補身體，結果婆婆看到她在清洗藥材，竟然走過來說「藥材沒有人在洗」、「洗了就沒藥效了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但原PO認為，藥材不洗很髒，畢竟藥材經過中藥行配藥人員的手、存放的盒子或袋子，加上誰也無法保證全程環境都很乾淨，況且洗個1、2次不可能就把藥效洗沒了，「就這樣，兩個婆媳，為了一帖煮之前的中藥洗不洗爭執不休。」

不過，網友們看完原PO與婆婆爭執的問題，也分成兩派意見討論，有人和婆婆一樣選擇不洗，「我真的沒洗過」、「我也都沒洗過，西藥要吃前，也沒再洗的啊」；另一派則和原PO一樣支持要先洗再煮，「洗呀！煮藥膳都先洗了再下鍋」、「要過水，洗掉雜質蟲殼」、「都知道要洗澡保持乾淨了，要吃下肚的東西為啥不洗」。

▲▼中藥,補藥,燉補。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲網友們對於中藥材熬煮前需不需要清洗，也分成兩派意見。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

究竟中藥材下鍋前到底要不要洗，《東森新媒體ETtoday》曾報導《吃補怕吃進重金屬？中醫師教你「買藥材7細節」：別迷信大片比較好》，中醫師周宗翰建議可以使用「問聞望握撥嚐漂」7字訣進行選購，其實一般中藥材都是經過特殊乾燥或炮製方式製成，烹煮前不必清洗，民眾若擔心有灰塵，可以稍微漂洗，但不要浸泡，例如當歸若是先泡過水，藥性就會流失。

「問聞望握撥嚐漂」7字訣詳細如下：

1.問
盡量避免到市場、攤販、地下電台或賣場購買散裝、包裝標示不清的中藥材，藥材容易來源不明、保存不當變質，甚至可能會混用外觀相似度高藥材，過去就曾有業者用黃藥子塊莖充當何首烏，造成民眾食用後，發生嚴重肝衰竭。

另外，安全藥材會有完整外包，完整標示產地、內容物、有效期限等，並註明農藥和重金屬符合標準，清楚的廠商名稱和製造履歷可供辨識。

2.聞
中藥材都會散發出獨特的香味，不會有受潮、霉味或是走油的氣味，若發現中藥材聞起來沒有味道或過度不自然香味，都要懷疑藥材品質有問題。

更要注意的是，若不慎買到添加二氧化硫的藥材，即使再怎樣沖洗也無法洗淨，且經二氧化硫泡製的中藥多半也已失去藥效，所以購買藥材時，不能只看顏色，一定要聞味道，若發現有二氧化硫獨特的刺鼻嗆味，就不建議購買。

3.望
首看乾燥度及脆度，藥材微濕鬆軟的話，腐敗會較快，再看有無發霉、蟲蛀、蟲卵、灰塵附著；此外，顏色太鮮豔或純白無瑕的中藥，可能有燻過硫磺或加漂白劑的疑慮。

4.撥
用手觸摸、撥弄中藥材的質地，新鮮的藥材絕對不會是濕濕黏黏的，摸起來一定是乾燥且沒有蟲蛀。事實上，中藥材絕非大片漂亮就是好藥材，有的好藥材反而小小醜醜的，但純度、油度和質地都很棒，要有經驗才看得出，千萬不要迷信大片的才好的說法。

5.握
抓握中藥材，將中藥材取少量握在手心或搓揉看看是否有不自然的色素，同時觀看中藥材外觀色澤要呈現自然鮮明，若外觀零碎不完整、顏色太黑、太暗，甚至有斑點，就要小心買到假貨或劣等貨。

6.嚐
若店家許可的話，不妨取一小塊直接嚐嚐看，若有油臭味或噁心反胃的感覺，就要當心藥材存放不佳已變質。

7.漂
中藥材要烹煮前一般不必清洗，若擔心有灰塵，可稍微漂洗、但不要浸泡，因為中藥材都經由特殊的乾燥或炮製方式，以當歸來說，以酒炮製後當歸精油有效成分的才會溶出，這也是當歸香氣的來源，若泡水藥性會流失。

若擔憂藥材不夠乾淨，使用中藥前可用清水略為漂洗中藥材，去除表面髒污及可能殘存的農藥，另外，烹煮的時不要加蓋，有助使揮發性農藥釋出。

►傻眼！用大燕麥片煮出超豪華螃蟹粥

ET快訊
住知名五星飯店「半夜房門被開」！　櫃台丟1句話引眾怒
快訊／單車男墜愛河　警消撈到1浮屍竟不是他
YouTuber騎重機撞山壁　「骨盆沒了」嘆：我的報應
走錯公司！26歲平凡妹成AV銷售王　三上悠亞、高橋聖子被打趴
張曼玉近況曝光！　「瘦成皮包骨」雙眼無神全看傻
iPhone歷年價格曝　這款最盤！苦主傻：怎麼買得下去
快訊／三峽高中生認縱火　點蠟燭燒弟房間！鑰匙反鎖困4家人
iPhone 13現貨「2時段」超好刷！　內行曝：明天取貨

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學習歷程「重傳不能改」不公平？　國教署：經教師認證不影響

好市多小物「1盒1699元」妹子3字瘋搶！另一派秒滅火：看看就好

iPhone 13 Pro指南針出包…多人嘆「拿到機王」！網揭問題在iOS 15

疫苗調閱小組審查延宕「陳時中上不了台」　陳玉珍衝主席台怒轟！

「中藥材洗了再煮就沒效」婆媳激辯　中醫7字訣給解答

長榮航空防護夾克2.0版登場！　機能性更強「限量販售9／30開搶」

台灣首次同志校園經驗調查出爐　68.5%學生聽過教職員恐同言論

用信封袋管錢！NanaQ只帶5百、不辦卡　「節儉狠招」挨罵了

你常便秘或腹瀉嗎？營養師揭「7類型便便」解析狀況

iPhone歷年價格曝！網見「這款價格最盤」全傻了：怎麼買得下去

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

阿Ken狂撩Lara⋯ 裸上身秀肌肉　「我們可以結婚了」隔空親親放閃！

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

女直播主掉皮夾！影帝男踢一旁　「折返數趟+演戲10分鐘」偷走5千

小鬼展覽驚見「演藝圈2大咖男神」支援收銀！ 展覽倒數「峮峮來了」低調現身...

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

三寶伯疑不想待轉「螃蟹式左切」 下秒與汽車擦撞...網：還闖紅燈！

學習歷程「重傳不能改」不公平？　國教署：經教師認證不影響

好市多小物「1盒1699元」妹子3字瘋搶！另一派秒滅火：看看就好

iPhone 13 Pro指南針出包…多人嘆「拿到機王」！網揭問題在iOS 15

疫苗調閱小組審查延宕「陳時中上不了台」　陳玉珍衝主席台怒轟！

「中藥材洗了再煮就沒效」婆媳激辯　中醫7字訣給解答

長榮航空防護夾克2.0版登場！　機能性更強「限量販售9／30開搶」

台灣首次同志校園經驗調查出爐　68.5%學生聽過教職員恐同言論

用信封袋管錢！NanaQ只帶5百、不辦卡　「節儉狠招」挨罵了

你常便秘或腹瀉嗎？營養師揭「7類型便便」解析狀況

iPhone歷年價格曝！網見「這款價格最盤」全傻了：怎麼買得下去

快訊／苗栗警三義休息站開槍圍捕通緝犯　1嫌中彈送醫

財政部駁「國民舉債3支唉鳳」算錯了！100%保證特別預算有納入債限

學習歷程「重傳不能改」不公平？　國教署：經教師認證不影響

年輕人只知道台積電「台塑王家沒落？」　鄉民搖頭答：根本賺爛

長榮航空防護夾克2.0版周四開搶　限量5千件掀熱潮挹注營運

6歲女童「五官分裂」全對稱！擁2鼻被當「象頭神」膜拜

周玉蔻一句話預告確診數　網友超嗨：天天吃吃不膩

被魏如萱逼問女友細節　GJ全盤托出甜放閃：是被我圈住的人！

一哭就流出石頭！　15歲少女得怪病「每天狂掉15顆」醫生也傻眼

北市警破線上簽賭機房　驚見「自己人」涉嫌幫女友查個資

老闆抗疫情放大絕！「比基尼辣妹」芭樂擺胸前…網鼻血狂噴：吃芭樂降降火

生活熱門新聞

若八大解禁！　醫最想看到這重開

國師警告「22天水逆」來襲！六星逆行迎來破壞

女友陪28歲男未婚結紮！蛋蛋挨3針「電燒切斷」

女大生嗆爸媽拒付學費　律師10點酸爆

網路瘋收購五倍券　達人曝內幕

「跑山獸」點名　迷路別往2處走

南韓4疫苗數據曝　防護第一台灣打最多

她嚇喊五倍券「被冒用綁定」！網秒揪疑點

iPhone歷年價格曝！「這款價格最盤」網全傻了

快訊／陳時中透露「口罩鬆綁規劃」

傳首批客製化標籤BNT疫苗抵台　永齡回應了

懶研究五倍券優惠　被酸老人心態

日本旅遊碰過「最震撼的事情」

一家四口逛夜市花1640元！明細炸出「滿滿父愛」

更多熱門

相關新聞

超商大夜「拒收千鈔」！她怒炸　過來人揭內幕：很為難

超商大夜「拒收千鈔」！她怒炸　過來人揭內幕：很為難

一名女網友到超商買宵夜，結帳金額628元，她掏出千鈔付款時，店員卻說「現在沒有收千鈔喔！」要她去隔壁檳榔攤把錢找開，檳榔攤姊姊也不滿表示，該超商時常不準備零錢，客人都跑來換錢。回到超商後，店員解釋因為沒有百鈔，千鈔找不開，讓她超傻眼。對此，有網友跳出來解釋，「是因為怕被搶」。

網購25項文具！1間店「狂寄25張發票」　內行解答

網購25項文具！1間店「狂寄25張發票」　內行解答

女後悔綁定數位五倍券　他曝回饋30％

女後悔綁定數位五倍券　他曝回饋30％

按摩完雙手拿錢　她一句話讓師傅鞠躬

按摩完雙手拿錢　她一句話讓師傅鞠躬

設定小額付費上限5千！他收4萬元帳單怒：業者沒告知

設定小額付費上限5千！他收4萬元帳單怒：業者沒告知

關鍵字：

爆怨公社

讀者迴響

熱門新聞

尼斯湖水怪最新畫面曝光！露營男空拍「清晰身影」嚇傻

路邊停白線一周開6罰單惹民怨

天龍人月薪43K「月存30K」！記帳內容超震撼　網全跪

峮峮、坤達4藝人「小鬼紀念展覽留到最後」

賀軍翔道歉！「第三胎確定是兒子再生」惹怒陸網

男友是台積電工程師！　蔡尚樺甜讚：沒遇過更帥的

若八大解禁！　醫最想看到這重開

《俗女2》嘉玲爸「外遇真相」曝光

植物人爸爸病逝　蕾菈慟道別：已經沒病痛

情侶吵架！她怒丟手機「砸死男友」

國師警告「22天水逆」來襲！六星逆行迎來破壞

台積電怒砍7員工內幕曝　「過於高調囂張」

居家上班以為台積電管不到　公司一招讓7員工GG了

工程師命喪5星飯店！還原奪命前40分鐘

高中生離家房間馬上燒　1家4口困陽台

更多

最夯影音

更多
Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～
太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

阿Ken狂撩Lara⋯ 裸上身秀肌肉　「我們可以結婚了」隔空親親放閃！

阿Ken狂撩Lara⋯ 裸上身秀肌肉　「我們可以結婚了」隔空親親放閃！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面