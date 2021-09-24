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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新竹鄉長憂竹竹合併沒工作　劉康彥：「飯碗保衛戰」讓人大開眼界

▲▼新竹市議員、民進黨發言人劉康彥 。（圖／劉康彥臉書）

▲新竹市議員、民進黨發言人劉康彥 。（資料照／劉康彥臉書）

記者呂晏慈／台北報導

新竹縣市合併升格話題延燒，新竹縣議會24日邀請縣議員、新竹縣各鄉鎮市長及鄉鎮市民代表會舉行「新竹縣市合併座談會」，有與會者大嘆「合併之後（議員）工程款就要不到啦」、「1、2百人都沒有工作的權利」等語，引發討論。有網友大酸：「新竹縣不意外」，民進黨新竹市議員劉康彥也直言，有些前輩的主張真的讓他「大開眼界」。

劉康彥透過臉書分享會中「金句」：有與會者說，大新竹升格後，無論是「議員、鄉鎮長、主席或代表，加起來1、2百個人都沒有工作的權利！」，劉康彥表示，這顯然已是「飯碗保衛戰」，不是在傳遞真實民意。

劉康彥也提到，居然有與會者主張，合併升格後「基層民意無法上達」，若半夜淹大水，區長不會出現，若是議員再晚都會趕去，「為了選票晃一下也好」。劉康彥說，人命關天，加上責任政治，只要有災情，怎會容許延誤救災的問題存在，實在是非常荒謬。

至於會議做出「支持竹竹苗合併升格」，反對「竹竹合併升格」的結論，劉康彥說，這完全是自相矛盾、自打嘴巴、為了反對而反對。他強調，難道「竹竹苗合併升格」後，原本的鄉鎮長、代表工作機會就能保留？半夜發生災情，竹竹苗的區長就會現身勘災？基層民意就能如實上達？

劉康彥說，他相信新竹縣民、市民的眼睛是雪亮的，這場會議到底是「飯碗保衛戰」，還是背離民意、阻礙大新竹的發展。

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