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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨分析「藍營主席改選會有2劇本」：張亞中當選將成國際焦點

▲▼國民黨主席候選人朱立倫、張亞中、卓伯源、朱立倫出席政見辯論會。（圖／記者楊蕓攝）

▲國民黨主席候選人張亞中。（資料照／記者楊蕓攝）

記者陶本和／台北報導

面對國民黨25日進行主席改選，民進黨高層受訪時指出，會針對藍營可能產生的兩套劇本進行因應，若是張亞中當選，勢必成為國際焦點，藍營也將走向不同路線；而若是朱立倫慘勝，他未來在黨內威信也可能備受挑戰。

國民黨主席改選將在25日正式展開，自從各方媒體的民調顯示，張亞中的支持度躍升之後，國民黨主席的選舉也成為全國矚目的焦點。民進黨高層受訪時分析，國民黨這次具有投票權的黨員約為37萬人，若以五成投票率來計算，大約是18至19萬票，也就是拿到10萬張以上選票可以穩定過半。

民進黨高層表示，目前從聲勢上來看，張亞中、朱立倫較旺，但現任主席江啟臣也有一定的影響力，投票結果勢必激烈。他認為，關鍵原因在於，國民黨支持者在張亞中的參選下，被激勵士氣，藍營支持者很想要用這一票表達心聲「為正藍投票」。

他進一步指出，8月初朱立倫宣布參選時，就傳出要拿下六成選票，地方甚至一度喊出七成得票率，但沒想到情勢急轉直下，朱立倫現在已經不敢奢言大贏，而是面臨得票率五成的保衛戰。

面對國民黨本次主席改選，綠營高層分析，大概有兩個劇本因應，一是張亞中跌破眼鏡當選國民黨主席，第二就是朱立倫慘勝。

若是劇本一，綠營高層認為，張亞中當選主席後，相信不僅是國內大事，也會成為國際焦點，因為這代表國民黨未來極可能走向與過去幾任主席完全不同的路線，尤其是兩岸政策的轉變。

他指出，從近期民調和網路輿論反應可以發現，國民黨支持者高度熱情表態，可能對於過往國民黨領導人的兩岸立場不滿，反而張亞中展現學者骨氣、辯才無礙，清楚闡述兩岸立場，獲得藍營支持者高度肯定，藍營支持者希望透過這次主席投票展現黨員意志，不想再被派系或者政治人物綁架，這點是藍營支持者相當特別的「質變」。

至於若是劇本二，綠營高層說，朱立倫勝出的結果，將面臨到外界檢視他得票數的差距，若得票率沒有過半，勢必成為弱勢主席；若他得票數沒有超過江啟臣去年補選當選的84,860票，他的面子更掛不住，就算當選未來可能無法有效領導，威信面臨挑戰。

在江啟臣的選情方面，綠營幕僚表示，雖然江啟臣目前落後，但畢竟他是現任主席，承擔過去一年韓國瑜敗選後的主席重擔，仍有不少黨員同情並給予肯定，棄保效應不一定會如預期。

不過，總體而言，他認為，從近期大數據分析可以發現，國民黨支持者在網路上熱烈表態的情形來看，國民黨支持者已經很久沒有這種激情，顯然國民黨主席選舉有帶動藍營氣氛，張亞中也鼓勵了許多支持者這一次要「為自己投票、為正藍投票」，這股氣勢不容小覷。

對於國民黨近期內部的選舉狀況，民進黨秘書長林錫耀日前受訪時則公開表示，有些人認為國民黨主席競爭下「走偏鋒、越激進」，他也感受到這段時間國民黨的確不是過去跟主流民意互相呼應的主流政黨，已經不顧台灣的主流民意，提出許多讓人不解的主張，甚至也做出跟主流民意扞格的各種行為。

林錫耀說，上週國民黨強力要求，行政院長蘇貞昌要立法院報告，結果國民黨竟然包圍蘇貞昌，不讓他上台，浪費一整天時間，也沒達到監督的目的，而中國片面禁止台灣兩種水果進入中國市場，這種不遵循國際經貿規則的不友善行為，國民黨這幾位候選人不敢對中國多吭一聲，反而指責政府。

此外，林錫耀也指出，共軍軍機繞台、擾台不斷，也沒看到中國國民黨正視這問題，表達抗議。他說，「國民黨已經走入令人搖頭的風格、姿態，不曉得國民黨新主席上任後會不會回到正常」。

▼國民黨主席候選人朱立倫。（資料照／記者楊蕓攝）

▲▼國民黨主席候選人朱立倫、張亞中、卓伯源、朱立倫出席政見辯論會。（圖／記者楊蕓攝）

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