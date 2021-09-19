亮槍逼換情趣內衣！渣男3度性侵女友　嗆：沒有妳想不想只有我要

▲渣男三度性侵女友，遭對方提告，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／彰化報導

男子阿宏（化名）因女友拒絕與他發生性行為，竟嗆聲，「沒有妳想不想，只有我要」後，甚至掏槍逼對方換上情趣內衣，3度性侵對方得逞。案經女方提告，法官依法將阿宏判刑2年，但審酌他已與女方達成和解，且又有5歲幼子要扶養，因此宣告緩刑3年，緩刑期間須付保護管束，並須向公庫繳交10萬元及服義務勞務60小時。

判決書指出，阿宏與女友交往後感情不睦，經常發生爭吵，2020年8月6日晚間，2人又在租屋處發生爭吵，阿宏於是先上樓睡覺，而女友則到隔天凌晨才上床與他共眠。

然而，阿宏醒來後突然來了興致，卻遭到女友，沒想到他竟惱羞嗆聲，「沒有妳想不想，只有我要」後，硬上對方得逞，事後又因女友沒接他電話，在臉書貼出手槍的照片，並標註女友帳號留言，「你繼續不接電話，我東西都準備好了。」

不僅如此，阿宏為了逼迫女友到他租屋處過夜，還假裝有帶槍恐嚇，「妳要不要跟我走，妳不要走那我拿槍押妳走」等，甚至還拿槍逼迫對方換上情趣內衣，隨後又2度性侵女友得逞。女友事後不堪受辱，決定報警提告，而阿宏到案後也坦承犯行，檢方也將他提起公訴。

法官審理後認為，阿宏並無前科，且素行尚可，僅因跟女友感情不睦，就以此方式多次逼迫對方性交，應該予以嚴懲，但考量他坦承全部犯行，犯後態度尚可，且沒有用暴力攻擊女友，造成對方受傷，因因此可認為他的強制手段非極為嚴重，惡性未達重大，且事後也與女友達成和解，到現在也還維持情侶關係。

法官審酌，阿宏因單親，必須扶養5歲幼子，最終將他判刑2年，但宣告緩刑3年，緩刑期間須付保護管束，並應向國庫支付10萬元，且必須到政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的的機構或團體服義務勞務60小時。