她單獨在車上！遭23歲男「開車門扯髮+爆咬」　錢被搶走還全身傷

▲花花遭到鍾男搶奪財物。（圖／示意圖，無關本案／翻攝自pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

一名女子「花花」（化名）日前獨自一人將車停放在路邊，卻突然遭一名陌生的鍾姓男子強拉車門搶劫，過程中花花還遭到鍾男拉扯頭髮、咬傷手臂，近乎四肢、臉部都有受傷。對此，桃園地院審理後，依法判鍾男2年7月徒刑。

判決指出，鍾男於日前步行經過桃園平鎮區某巷弄內，見到花花把車子停放在路邊，且獨自一人在車內，竟然就上前開啟駕駛座車門，並開口向花花借錢，遭到花花拒絕後，鍾男竟惱羞將人推向副駕駛座，接著進入駕駛座並關上車門，而他為了奪取花花的手提包，不僅控制住花花的雙手，甚至還不斷拉扯對方的頭髮。

更誇張的是，正當花花打開副駕駛座準備逃離時，鍾男竟張口咬住她的右手，讓對方不能抗拒，也導致花花因此鼻子擦傷、右手擦傷、左手臂擦傷、左大腿、小腿挫傷等傷害。鍾男取走花花的錢包後，還向對方恫嚇：「別靠近我，我有刀」之後才徒步離去。另外，鍾男被捕後，花花也於庭上證稱，「當時鍾男抓著我的頭髮，將我的頭往下壓，實際時間我不知道，但我覺得滿久的，應該有3、4分鍾。」

法官審酌，鍾男犯下此案時年紀為23歲，自承因朋友介紹而從台南前來桃園謀求工作，因尋覓工作過程不順利，身上現金花用完畢，為購買食物充飢而犯下本案，其犯罪之情狀顯可顯憫恕，且強盜取得之財物價值非鉅，僅花用其中現金70元在便利商店購物，因此酌減其刑，依犯強盜罪，判處他有期徒刑2年7月。