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高嘉瑜婚禮唱2分鐘《刻在》　網笑：音符在五線譜的位置完全原創

今天這首歌很紅， 音樂有時候很難有客觀標準。 有些人喜歡有些人不喜歡， 你覺得好聽人家不一定認同。 同一首歌曲對每個人也都有不同的感受， 有些音樂聽過可能就在心裡留下痕跡， 有一天翻出來也不知道是什麼時候留下。 總之， 這首歌已經刻在我們心底了。 再回味一次+<><版的 「刻在我心底的名字」 #好久沒參加婚禮 #好久沒開嗓 #好久沒當婚禮歌手

高嘉瑜發佈於 2021年8月29日 星期日

記者黃翊婷／綜合報導

盧廣仲為電影獻唱主題曲《刻在我心底的名字》被質疑抄襲，掀起各界熱議。立委高嘉瑜29日在臉書貼出一段5月參加婚禮的影片，是她在台上獻唱《刻在》一曲；短短2分鐘的影片笑翻不少網友，並紛紛留言調侃，「音符在五線譜的位置完全原創！」

高嘉瑜唱《刻在我心底的名字》。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

▲高嘉瑜一邊看手機一邊高歌《刻在我心底的名字》。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜，下同）

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高嘉瑜29日在臉書發文表示，今天這首歌很紅，音樂有時候很難有客觀標準，有些人喜歡有些人不喜歡、同一首歌曲對每個人也都有不同的感受，有些音樂聽過可能就在心裡留下痕跡，「總之，這首歌已經刻在我們心底了，就再回味一次+<><版的《刻在我心底的名字》！」

而在2分鐘的影片中，高嘉瑜在主歌部分雖稍有走音以及奇妙轉調，但音準比起過往仍進步不少，可惜進入副歌前大搶拍，在全場觀眾打拍子的幫助下，才又回到節拍上。

▲▼高嘉瑜施打高端後報平安。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲網友調侃高嘉瑜「音符在五線譜的位置完全原創」。

網友們看完高嘉瑜版的《刻在》，也紛紛調侃，「聽嘉瑜女神唱完，我更堅信這首歌沒抄襲了」、「音符在五線譜的位置完全原創」、「佩服還吃得下飯的人」、「沒有技巧，全是感情」、「這個已經唱出自己的味道，沒人能抄襲」。

由於《刻在我心底的名字》 一曲抄襲爭議越演越烈，華納音樂出版有限公司台灣分公司已透過律師發表聲明澄清，強調作者感到困擾和遺憾，各界批評指教均理解尊重，《刻在》為作者許媛婷、謝佳旺、陳文華所原創，絕非抄襲。

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