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180萬存摺被發現！弟挖坑「原來都裝窮」　上班妹崩潰：薪水才36K

▲▼ 郵局ATM,領錢,提款, 。（圖／記者賴文萱攝）

▲原PO存摺有180萬現金，竟被弟弟發現！（圖／記者賴文萱攝）

網搜小組／劉維榛報導

儘管是家人關係，但每人都應該保有金錢的隱私！一名女網友討拍，辛苦私存了180萬存款，不料被弟弟看到存摺明細，尷尬的是，過去原PO總是騙媽媽自己很窮，如今搞得全家都知道，讓原PO不知如何繼續圓謊，因此求助該怎麼辦？文章曝光後，網友認為用這一筆錢買房，趁機直接搬出去。

一名女網友在Dcard表示，日前去刷銀行存摺，一時疏忽放在書桌上，結果開啟一場惡夢，隔天返家後，弟弟故意挖坑給原PO跳，大聲驚呼「妳好有錢喔，每次叫你出錢原來都在那邊裝窮～」聞言，原PO頭冒三條線心想著「現在全家都知道了 ，真的覺得很煩...」

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原PO自曝，目前月薪36K，另算加班費最多可賺5萬元，而存摺有180多萬元，都是自己省吃儉用，「從高中打工、每年紅包、出社會後工作慢慢存起來的。」

原PO強調，若家裡開銷有需要分擔，也會願意掏千元幫忙，最多也曾出到1萬元初頭。話鋒一轉，原PO說，弟弟房間之前冷氣壞掉，媽媽曾要求她拿出2萬，原PO深思一番後，認為冷氣非自己吹，又跟弟弟感情差，便使出喊窮戰術，才逃過一劫。

不僅如此，媽媽曾好奇試探，「存款有沒有50萬了？」原PO為了隱瞞一桶金的身分，只好隨意敷衍帶過。如今存款被攤在陽光下，原PO挫咧等求助，很怕媽媽來質問，「為什麼有那麼多存款？之前不是說沒有？如果她像我弟一樣在那邊酸我怎麼辦？」

▲▼ 存摺總共有180多萬，被家人知道我存款很多怎麼辦？（圖／翻攝Dcard）

▲網友狂搖頭！（圖／翻攝Dcard）

文章曝光後，底下網友熱議，「自己辛苦賺的錢，乾他們屁事，要是我就辦個2個帳戶，一個給家人看、一個自己藏著或者搬出去」、「快點把身分證印章貼身藏好，告訴他們，我賺的錢是我的，要拿多少出來給家用也是我可以決定的。另外一個最好的投資，就是買一個一房一廳，快點搬出去吧，把錢變成別的形狀」、「放數位帳戶就沒存摺了」、「我媽也會時不時來問我存款多少，千萬要糊弄過去，如果說朋友要創業寄放呢」。

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