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第五輪對象今開打莫德納！疫苗面臨空窗期　這400萬人恐只能空等

▲▼中央與地方針對國高中老師接種新冠疫苗不同調，但台北市政府仍堅持繼續為高中職老師接種疫苗，為一個月後的開學做準備。（圖／記者湯興漢攝）

▲400萬人非莫德納不打，但目前國內疫苗庫存告急。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔子柔／綜合報導

國內AZ與莫德納疫苗庫存量吃緊，指揮中心指揮官陳時中坦言「現在就很告急」，今（11）日開放第五輪對象接種莫德納疫苗，而高端疫苗的預約時間仍未宣布，恐怕出現疫苗空窗期。

根據指揮中心統計，截至昨（10）日有超過400萬人登記非莫德納不打，另有18萬2262人只選擇高端疫苗，本周第五輪對象開打莫德納，預計將接種48.7萬人次，另開放約3.3萬專責醫院醫護人員（接種AZ滿10周）混打莫德納，並保留未來4.4萬專責醫院醫護人員劑量。

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▲▼中央與地方針對國高中老師接種新冠疫苗不同調，但台北市政府仍堅持繼續為高中職老師接種疫苗，為一個月後的開學做準備。（圖／記者湯興漢攝）

▲高端疫苗仍未開放預約。（圖／記者湯興漢攝）

補入最新自購的9.9萬劑莫德納疫苗，共約有72.9萬劑庫存，若扣除上述本周預計施打劑量，並保留專責醫院醫護劑量，就只剩下16萬劑左右，非莫德納不打的民眾何時能打到疫苗還是未知數。

指揮中心日前宣布高端疫苗將在第六輪開打，當時預估8月下旬可接種，不過第五輪疫苗在17日就會接種完畢，陳時中也坦言會有一小段空窗期。

第五輪對象今開放接種莫德納疫苗，包含65歲以上長者接種第一劑、53歲至64歲以上第九類對象接種第一劑，及第一到三類對象或孕婦接種第二劑，預估約48.7萬人接種。

【補充說明】

8/5 14:00 意願登記 (截至8/10 17:00)
全國意願登記完成總人數：13,390,448人。(7/27 14:00 以後新增4,014,358人)

疫苗登記狀況：
AZ：1,063,581人，佔比7.95%
AZ、Moderna：7,267,014人，佔比54.27%
AZ、Moderna、高端：713,887人，佔比5.33%
AZ、高端：36,561人，佔比0.27%
Moderna：4,001,810人，佔比29.89%
Moderna、高端：124,867人，佔比0.93%
高端：182,262人，佔比1.36%
無(已打二劑新登記者)：466人，佔比0.00%（因人數太少，計算至小數點後四捨五入後所致）

意願登記高端疫苗總計：1,057,577人(7/27 14:00 以後新登記：641,010人）

打第1、2劑登記狀況：
意願登記打第1劑：6,881,651人
意願登記打第2劑：6,385,882人
其中已打2劑：122,915人

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