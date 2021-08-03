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「知名女繪師」曝遭誘姦拍700張不雅照！　文創老闆遭起底急關FB

▲▼ 性侵,強姦,少女。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲知名女繪師透露自己曾遭誘姦，引起網友力挺，目前台南市婦幼警察隊已經主動介入調查。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

圖文／鏡週刊

台灣知名女繪師「貓咪捏不爛」在7月30日上網揭露，曾在13歲時與一位文化創意工作室的老闆交往，期間遭誘姦並被迫服用大量避孕藥，甚至被偷拍高達700張不雅照片，日前經醫生診斷恐終身無法生育，令她患上創傷後壓力症候群，長年飽受身心煎熬，而對方也遭網友起底來頭不小，據悉父親是台南某里里長，他本人則是一名政治人物的青年策略部主任兼地方社區文創發展協會理事，面對大批網友圍剿，他已關閉個人臉書和IG神隱。

活躍於台灣動漫圈的女繪師「貓咪捏不爛」在上月底控訴，自己曾在國中時與一位文化創意工作室老闆交往，期間與對方發生多次性關係，並被迫服用大量的避孕藥，最終因避孕藥漲價，遭男方「嫌太貴」才得以停藥。期間男方更未經她同意拍攝高達700張不雅照，儘管曾口頭要求刪除，卻遭對方威脅要散播到網路上，而她事後曾求診婦產科，卻遭醫生診斷恐終身無法生育。

「貓咪捏不爛」長文控訴對方的惡行惡狀。（翻攝Entrefiche貓咪捏不爛臉書）

她也痛批遭對方長年壓榨，曾應要求繪製51幅畫作出版，至今卻分文未領，她曾委託朋友居中斡旋協調，更自砍3萬元酬勞，對方卻堅持賴帳，更灌輸她「描圖不算是抄襲，反正國外的作者不會特地來台灣告」等歪理，她在日後不甘折磨提出分手，卻遭對方至家門口堵人，令她長年身心交瘁，事發至今7年仍需服用大量的憂鬱症藥物。

「貓咪捏不爛」也透露過去相處期間，對方曾多次豪不避諱到其他女性住處過夜，並聯手不肖攝影師邀約年輕女性，拍攝大尺度Cosplay不雅照販售牟利，她強調不希望再有任何受害者，並呼籲曾遭染指的女孩聯繫她，蒐集相關證據後提出控告，她也強調蒐集了長年遭對方匿名謾罵的訊息，連同過往的看診紀錄都詳細保存。

 

過去曾有另一位繪師「不精明」以222頁的網路漫畫，描述在這家文化創意工作室實習時，目睹的乍舌職場亂象，引起網友一陣譁然，被戲稱為「職場鬼故事」，更一度驚動公司負責人出面，發函抨擊對方造謠，但有眾多曾合作過的創作者出面，指控對方多次濫用職權、剽竊青年著作，還曾盜印國外創作者的作品和出言性汙衊等，就連當家之作也被爆是剽竊他人的構想。

「貓咪捏不爛」公布與對方不堪入目的對話。（翻攝Entrefiche貓咪捏不爛臉書）

據悉遭指控的文化創意工作室老闆政商關係良好，父親是台南某里里長，他本人則是一位綠營政治人物的青年策略部主任兼地方社區文創發展協會理事。面對大批網友圍剿，這名文化創意工作室老闆未對事件發表聲明，僅緊急關閉個人臉書和IG神隱。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更新一下目前進度，先謝謝各位朋友的關注與分享 台南市婦幼警察隊目前已經主動介入並與我取得聯繫 近期會配合婦幼隊的警員做調查，如果有後續的消息我們會即時和大家告知。 另外， 明天會更新相關抹黑事件的最大受害者繪師 因內容比較多會花較多的時間...

Entrefiche 貓咪捏不爛發佈於 2021年8月2日 星期一


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