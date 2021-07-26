懶人包／新北727降級「餐飲、電影院、幼兒園怎開放」　7張圖一次看懂

▲全國27日疫情警戒降回二級，新北市仍維持餐飲禁止內用。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／新北報導

7月27日全國疫情警戒三級將降回二級，新北市長侯友宜強調，仍要戒慎恐懼、不能掉以輕心，採「階梯式、分階段」緩降級，且疫情一有狀況隨時拉回警戒三級。根據新北市公佈各項降級措施，餐飲仍維持禁止內用、只能外帶，電影院、幼兒園、課照中心、補習班等場所則有條件開放，《ETtoday新聞雲》整理七張圖表，一次看懂各場所降級規範。

▲新北市727降級措施。（圖／新北市府提供，以下皆同）

新北市採取「階梯式、分階段」緩降級，且以「先戶外、再室內」為原則，嚴格管控人數，最後才會開放脫口罩行為。因此，新北餐飲業27日起仍維持「不內用、只外帶」原則，包括餐廳、超商、賣場與婚宴都不開放。新北市長侯友宜表示，這週新北市府會滾動式檢討，「只要疫情能控制得更穩定、更接近地板值，相信很快就能恢復。」

新北市27日起開放電影院可恢復營業，現場工作人員需具快篩陰性證明，每間電影院同時段以開放總廳數二分之一廳數為上限，影廳內的座位安排，採梅花座或間隔座，每廳進場人數上限50人，此外，影廳內、影廳外等待區、戶外空間等全面禁止飲食，購買電影票券也以預售票為優先、觀影全程都必須配戴口罩，落實實聯制。

新北水利局長宋德仁表示，高灘地自行車租借站15站、戶外練習及互動場（含遙控飛機、賽車場、機車練習場、寵物公園）、戶外運動場（木槌球、地面高爾夫球場、傳統射箭場）等可開放，但須進行人流控管及實聯制，戶外需全程戴口罩，並保持社交距離。

不過，肢體接觸較頻繁的戶外運動場及球場暫不開放，包含籃球場、足球場、網球場、溜冰場、體健設施、沙坑、戲水池及遊戲場（熊猴森樂園、文化遊戲場、灣潭遊戲場）。

戶外場地部分，新北步道將開放，民眾需全程戴口罩，周圍停車場停車數達50%，啟動車流管制，沿途涼亭及體健設施持續關閉；希望市集（農民市集）也將開放，除全程戴口罩、攤位實聯制且間隔2公尺，仍僅限外帶，禁止餐飲、試吃。

新北幼兒園、課照中心有條件開放！根據復課規範，無窗、無法保持通風的室內空間（地下室）不開放，教室採固定座位並以教室範圍拉大最遠座位間距、用餐全面設置隔板，若遇確診者足跡，應停課3天，如有確診個案則必須停課14天。

至於補習班復課規範，每學生面積從1.2m2提升到2.25m2，降低教室容留人數；密閉空間不開放，固定坐位，加強環境清消，並採「雙罩保護（面罩、口罩）」建議採線上教學，到班以12歲以下優先。另外，須落實檢核容留人數及健康公告，若遇確診足跡即停課3天；1例確診即停課14天，復刻須全員快篩陰性。