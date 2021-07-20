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網購二手書！她開箱掉出「百元鈔」曝超暖原因　網讚：佛心賣家

▲書,舊書,翻頁（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原Po網購二手書，沒想到開箱後裡頭竟夾有一張百元鈔票。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

網購時偶而會遇到「商品不如預期」，不過竟有老闆因商品不優而退費。一名網友表示，在蝦皮購買了一本二手書，沒想到近日她收到商品，老闆因「書有受潮」，直接將現金夾在書中退還給她，等於老闆不僅送書、還倒貼運費，讓她感動直呼「第一次遇到良心賣家！」

一名女網友在Dcard以「第一次在蝦皮遇到良心賣家」為題發文，表示日前在蝦皮花了100元購買了一本二收書含運費，當她收到書打開時，裡頭竟夾有一張百元鈔票，當下以為是書籤。

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原PO貼出賣家附上的一張紙條，「謝謝您的選購，我們整理書準備寄出時，才發現庫存的這本書有受潮情形，但閱讀應不受影響。原本想取消此次交易，但經理表示，一樣將這本書寄出，讓您參考，但隨書退款100元給您。也歡迎您再次光臨惠顧，感恩，謝謝。」佛心的舉動讓她直呼，「第一次在蝦皮遇到良心賣家，讚嘆老闆！」

▲▼0。（圖／翻攝自Dcard）

▲賣家因書有受潮現象，所以免費送原Po。（圖／翻攝自Dcard）

原Po進一步表示，當初買二手書是覺得很划算也理解多少會有痕跡，但只要不影響閱讀都可以接受，卻沒想到賣家會因為受潮的原因退款，認為「這是意外之財，會將這100元捐出去。」

貼文一出引發不少網友熱議，「簡單來說，賣家這是免費送你看耶，希望他一生健康平安，真的很有良心，好棒」」、「佛，求店家」、「求店家，因為這麼好的賣家該用錢錢支持」、「簡直佛心到不行」、「看完眼眶濕濕的，好善良」、「這不叫良心，這是佛心了」、「感覺老闆就是愛書愛知識的人，不計較得失推廣書籍」。

也有網友分享「之前也遇過一個很好的賣家，我在交易完成後提到我在醫院工作，不一定能剛到貨就取貨，結果對方寄來的包裹除了原本買的東西外，還多送了一個價值2000多元的禮物（比我買的東西還貴）和一張小卡片，說謝謝在第一線防疫的醫療人員，有夠感動嗚嗚嗚。」

 
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