果農與乘客「醫院不同空間」染Delta　網揭恐怖2小時：多少人中鏢

▲枋寮醫院大消毒 。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者劉維榛／綜合報導

屏東Delta傳播鏈已累計14人確診，其中73歲果農（案14734）確定染上Delta，同時太太（案14816）也確診，但基因仍在定序中。至於果農（案14734）到底是如何感染，指揮官陳時中坦言，還沒找到關聯的感染源，屏東縣府也很積極疫調。

事實上，枋寮鄉73歲果農（案14734）因腳傷原訂6月29日要到枋寮醫院開刀，26日進行入院前PCR檢驗，結果2次PCR都是陽性，確診後由救護車送醫收治在負壓病房中，如今基因定序確定為Delta，讓PTT傻眼炸鍋了。

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一名網友在PTT表示，特地翻開28日新聞，確診Delta白牌車乘客（案14409）是6月16日上午8時30分到急診，而枋寮果農為上午11時到門診，而衛生局疫調指出，兩人分屬不同的空間，沒有和先前群聚確診者直接接觸過。

▲果農夫妻都確診，老公染上Delta變異株。（圖／指揮中心提供）

對此，該名網友咋舌求問，「都有去醫院但時間空間都不同，差了兩個半小時『不同空間』，但是果農老翁中了Delta？所以中間那兩個半小時會有多少人有機率中獎啊？」「那段時間去急診的，是不是更容易中獎啊？還是說那個果農特別衰，去醫院的人那麼多，只有他中鏢？」

文章曝光後，一票網友也崩潰回應，「如果空間差很多，那有可能傳嗎」、「搞不好在走廊廁所擦肩而過，或者傳給中間人再傳給他，要查有沒有院內感染了？」「當天有在醫院的都得調查」、「要多驗幾次啦，不能只驗一次」、「就算在醫院中鏢，也不會即中即確診」、「依照現在這狀況，基本上要擴大篩檢了，要像新北一樣，鼓勵大家來篩檢，但篩檢完不代表沒事，一有症狀警覺要高些」。

▲枋山確診關係圖曝光！（圖／潘孟安臉書）

據悉，截至28日下午，枋寮醫院員工一共144人進行PCR檢驗，所幸均為陰性。今日屏東縣政府也公布相關確診關係圖，確實果農夫妻與白牌車乘客（案14409）上午曾分別出沒在枋寮醫院。不過陳時中強調，兩例關聯性但還欠缺證據佐證，而枋寮醫院今、明兩天持續停診，全院消毒。