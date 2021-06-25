台灣人傳訊息像便秘！網紅列「5大惡習」開譙　這舉動讓網友超氣

▲娘娘盤點五大氣人訊息習慣。（圖／翻攝自YouTube／Alizabeth 娘娘）



記者崔子柔／綜合報導

泰國網紅娘娘來台生活多年，常拍攝影片分享自己對台灣人各種習慣的看法，他昨（24）日上傳的影片中提到「台灣5大氣人訊息習慣」，獲得不少網友共鳴。

一、台灣人傳訊息像便秘



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娘娘表示，很多人都不一次把事情講完，每次只回「一點點」來回很多次，「真的氣死人了，真的很浪費時間好嗎？」

▲娘娘盤點五大氣人訊息習慣 。（圖／翻攝自YouTube／Alizabeth 娘娘）



二、傳完訊息瞬間消失



娘娘指出，有時候自己已經秒讀、秒回訊息，但對方卻能馬上不回消失，讓他氣得說「不想聊天你就直接講啊！」、「你知道這種人我多想掐死他嗎？」

三、搶當Ending王



即使話題已經結束，但許多人只要收到對方回覆，就不想成為已讀不回的一方，如果兩個人都有這種想法就「沒完沒了」，「已讀不回有什麼怕的」。

四、死不回問題



娘娘提到，這種狀況經常在朋友的群組發生，但最多的還是在工作群組，有時候甚至是老闆、主管遇到員工提出解決不了的問題，就乾脆不回覆，「我們這些員工在幫你賣命耶，你在那邊避免什麼問題，這個問題也是你要解決啊！」

▲娘娘盤點五大氣人訊息習慣。（圖／翻攝自YouTube／Alizabeth 娘娘）



五、超愛傳語音



娘娘認為，如果那麼想講話可以直接打來，要傳訊息就打字，有時候語音訊息的內容還讓人聽不清楚，「打個訊息那麼難嗎？」

影片發出後，不少台灣網友感到共鳴，紛紛留言表示，「秒回訊息對方消失真的會讓人超不爽的」、「我每次收到語音都不聽，然後都會回覆說『你講什麼打字出來』」、「第一討厭是語音，人在外面根本聽不清楚阿」、「我也超討厭語音，不想聽到背景的雜音之外還有那冗長的內容」、「消失很久這個真的超級討厭」、「怕已讀不回太有感，我打訊息也很容易沒辦法結束呀」。