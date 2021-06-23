議員連署中央進駐北農！柯文哲「我不推責任」：別政治干擾專業

記者袁茵／台北報導

台北農產運銷公司出現感染案例，台北市長柯文哲啟動「北農專案2.0」，在萬大國小設置快篩站，但外界有聲音，希望由醫福會執行長王必勝出馬處理北農。對此，台北市長柯文哲表示，自己不會推責任，會負責處理，不要政治干擾專業，專業問題專業解決。

台北市政府下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，並對北農成立快篩站後續作為、環南市場爆確診、禾馨診所回擊北市府等問題進行回應。

針對指揮中心稱隨時支援北農防疫，以及外界希望王必勝出馬處理北農、議員們連署盼中央進駐，柯文哲回應，台北農產公司是在北市境內，「我不會推責任」，講明白點，台北市在北農的股權才23％，中央股權比較多，但這在北市境內，他就不會推責任，會負責處理。

柯文哲提及，跨縣市疫調還是需要中央出來整合，因為這是以前沒遇過的問題，需要中央和大家討論怎麼做，今天北市就會與中央開會，「我覺得做事不要老是在那邊⋯政治不要干擾專業，專業問題專業解決，科學問題科學解決，這樣就好。」

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▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

