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印度變異株傳染力最強！鼻水狂流像感冒　醫揭1關鍵症狀：非常不同

▲▼疫情,防疫措施,出入境,交通,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,邊境管制,口罩,出境,入境,旅客,武漢肺炎,新冠肺炎,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,防疫專車,防疫租賃車,酒精消毒。（圖／記者李毓康攝）

▲為防止印度Delta變種病毒入侵台灣，指揮中心將進行入境全篩檢。（示意圖／記者李毓康攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，印度變異病毒株（Delta）來勢洶洶，中央流行疫情指揮中心也宣布即將入境全篩檢，針對所有入境居家檢疫者做期滿前篩檢。就有專家認為，入境全篩多做就是多一個機會，能降低印度變異病毒株入侵台灣的可能性，另外也有醫師提醒，感染印度變異病毒株除了會出現像感冒一樣的症狀之外，有時候還會發生腸胃道不適，若「味覺」突然出現變化就要多加留意了。

世界衛生組織（WHO）首席科學家指出，印度變異病毒株（Delta）傳染力比起英國變異株高出60%，比過去任何病毒的傳播速度都快，正在迅速向各國擴散，將成為全球新冠肺炎疫情的主流病毒株。為避免印度變異病毒株襲台，指揮中心也積極討論對策，目前確定要實施入境全篩。

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發言人莊人祥表示，未來會針對所有入境居家檢疫者都會實施，細節還要跟地方衛生局協調如何進行，目前規劃是檢疫期滿前篩檢，預計會在期滿前1～2天篩檢，相關內容這週會討論出來。另外，他也提到，目前每天入境人數大概幾百人，會分散縣市，所以對檢驗量能不會造成負擔。

▲▼疫情,防疫,出入境,交通,桃園機場,桃機,邊境管制,武漢肺炎,新冠肺炎,境外移入,鎖國,入境旅客檢疫,COVID-19,健康聲明憑證,檢疫電子申報,邊境檢疫協勤人員,防疫人員,機場CIQS。（圖／記者李毓康攝）

▲入境全篩目前規劃「檢疫期滿前篩檢」。

對於指揮中心確定要實施「入境全篩」一事，台灣感染症醫學會理事長、台大醫院小兒部主任黃立民認為，其實就是「多做一件事情就多一個機會」，能夠減少印度變異病毒株進台灣的機會，有做PCR還是可以抓到一部分的人，對於防止印度變異病毒株入侵台灣都是有影響的。

中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬則表示，不僅進來要做，檢疫完更要做PCR。一般來說Ct值測出來28以下就代表病毒還培養得出來，若Ct值為40幾，那就代表只剩下病毒的屍體，病毒已經沒有活力，我們面對印度變異病毒株要更小心，入境居家檢疫者期滿後Ct值為30以上才會放出去，這也就代表該檢疫者已不具傳染力，也不會把病毒帶到社區裡。

黃高彬指出，印度變異病毒株的症狀很特殊，除了呼吸道症狀之外，有時候還會有腸胃道症狀（噁心、嘔吐、腹痛或拉肚子等），甚至還會很像感冒，出現流鼻涕、喉嚨痛或發燒等症狀，但有一點非常不一樣，就是印度變異病毒株會讓味覺受到很大的影響，這點要請民眾多加留意，若最近有接觸到陌生人或曾到熱區，最好都要去採檢。

▲▼受到多名民眾在施打AZ疫苗後猝死暴斃影響，新北市85歲以上長者接受AZ疫苗施打第四天，有資格接種者紛紛打退堂鼓接種疫願低落。位於新店靜思堂、馬公公園內的接種站門口羅雀場面冷清，形成醫護人員比民眾還要多的場面。（圖／記者湯興漢攝）

▲羅一鈞呼籲還沒完成第二劑疫苗接種的民眾，要趕快打完第二劑。（示意圖／記者湯興漢攝）

雖然台灣目前尚無印度變異病毒株本土案例，但指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，近期印度變異株已在英國佔90%病例，未打疫苗或只打一劑的民眾更容易被感染，也會增加64%家戶傳播率與住院率，呼籲還沒完成第二劑疫苗接種的民眾，要盡快完成第二劑，否則保護效果會打折扣。

羅一鈞另補充，只要施打第二劑疫苗，無論是AZ、輝瑞/BNT或莫德納，對於印度變異株住院、重症或死亡預防率可達9成，提醒打完第一劑的民眾，要盡快在可打第二劑時盡快接種，尚未接種者也要在輪到順序時盡快接種，就可以擁有保護力。指揮中心也會嚴守邊境，避免對本土造成威脅。

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