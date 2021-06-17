　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

拖把、行李箱變健身器材　他每晚與學生「網路連結」抗疫情苦悶

▲▼健身教練阿章、疫語常人。（圖／受訪者提供）

▲健身教練阿章。（圖／受訪者提供）

記者曾俊豪／專題報導

「側蹲的步距大約是兩倍肩膀寬，膝蓋腳尖都朝同方向，想像把臀部往後推。」再熟悉不過的動作講解，如今對健身教練阿章來說，已經是完全不同的體驗。因為疫情緣故，自己工作的健身房暫時歇業，讓阿章不得不轉往網路授課。只不過，過去在健身房跟學生面對面互動，現在是一個人盯著冰冷的手機運動，對他來說，是疫情下的另類挑戰與磨練。

本名吳煥章的健身教練阿章（FB:阿章教練的小巨場），今年將滿40歲，2015年才踏入健身產業，一路從World Gym的101店健身教練、內湖運動中心體適能教練，再到內湖的三劍客工作室擔任健身教練，將近六年的時間，已經教過約300名學生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼健身教練阿章、疫語常人。（圖／受訪者提供）

▲阿章坦言，學生對網路授課接受度並不高。（圖／受訪者提供）

在三級警戒宣布前，阿章平均每天有5堂課要上，扣掉用餐與休息，時間其實已經塞得滿滿滿，而疫情爆發迄今，他已損失約140堂課，對於仰賴授課維生的健身教練來說，無疑是一大衝擊。

阿章指出，自己工作的健身房第一時間就宣布休館，當下就做了一個決定，要拍攝YouTube 影片，目的很單純，就是希望自己的學生能持續運動，不被疫情影響。於是，第一個14天，他跟學生相約，每天晚上9時在「居家健身・你不孤單」相見，一起運動。

只不過，對阿章來說，最麻煩的地方除了拍攝、剪輯與上字等YouTuber的「基本功」之外，怎麼把「在家運動」變有趣才是挑戰。他苦笑的說，「想哏真的很難，因為要考慮到學生居家器材有限，所以才會有沐浴乳、背包、拖把、衣櫥和行李箱等idea出現，有想到主題就還好，沒有想到的話，我前一晚真的會很剉！」

▲▼健身教練阿章、疫語常人。（圖／受訪者提供）

▲行李箱、洗面乳都可作為居家健身器材。（圖／受訪者提供）

然而，原以為疫情會很快散去，但事與願違。第一個14天過去後，中央疫情指揮中心宣佈延長三級警戒，阿章發現，這次的疫情是來真的，為了生活、為了生存，自己必須再做出新的轉變，「我除了繼續拍攝的YouTube 影片之外，也開始嘗試線上教學。」

跟過往在健身房揮灑汗水的體驗感不同，線上健身課程之所以會被很多人「打問號」，除了教練不在身旁，導致動作的準確度有所疑慮之外，最大的挑戰還是器材，很多消費者家中並沒有合適的健身設備，這也直接反映在阿章的學生身上。

他以自己為例，學生的接受度大約是4分之1，「這是一個全新的嘗試，要如何讓學生接受線上教學是一開始最大的障礙。隔著螢幕，如果只是帶著做運動，那是一種冷冰的體驗；線上教學，更重要的是一種陪伴的力量，不只健身也健心。」

阿章認為，線上課程還是有市場，大概有幾種需求，有的學生自己不想練，需要有人push；有人練到不知道要練什麼，需要新的刺激；也有人理由很單純，就是疫情期間，想維持運動的習慣；甚至是出於好奇，對線上課程感興趣；抑或是在疫情之下，希望有舒壓與放鬆的管道。

▲▼健身教練阿章、疫語常人。（圖／受訪者提供）

▲疫情大大衝擊健身產業。（圖／受訪者提供）

只不過，需要放鬆的，不只是學生，因為健身產業、教練本身都受到極大衝擊。以知名健身業者「館長」為例，他已經不只一次公開表示，疫情讓自己健身房的生意一落千丈，租金、員工的支出「壓力山大」。

而當記者問到「現實層面」時，阿章也坦言，這次疫情，健身產業真的傷的不輕，「有些健身房可能考慮結束營業，有些健身教練被迫轉職，但有更多的教練還是在為健身產業努力，仔細想想，我們本來就是面對重量，對抗大重量的一群人，不是嗎？」

他表示，在不知道何時能解封的情況下，線上教學確實是所有健身教練必須去嘗試與學習的新領域，對學生來說也是如此，所以線上教學是有被需要的地方。「關鍵時刻總要有人站出來，我不是超級英雄，但我是我學生的健身教練，沒辦法出門運動就在家跟我運動，這是我能保護學生的最佳連結。」

▲▼健身教練阿章、疫語常人。（圖／受訪者提供）

▲線上授課對健身教練、學生都是新的嘗試。（圖／受訪者提供）

採訪最後，阿章也提到，雖然面對疫情，自己盡量展現樂觀的一面，但這一個多月的三級警戒，已經讓他對人生有新的體悟。「疫情帶給我最大的轉變就是『珍惜』，珍惜身邊的每個人，尤其是每天在看死亡數字的時候，都讓我感到生命的脆弱與無常。」

他說，自己過去不常跟家人聯絡，但現在每天都會傳午餐、晚餐的照片給媽媽，「希望在台中的她，不用擔心我在台北的生活。另外還有爸爸，偶爾也會傳訊問候，兩個大男人知道彼此的關心。」

▲▼健身教練阿章、疫語常人。（圖／受訪者提供）

▲健身教練阿章。（圖／受訪者提供）

ET快訊
快訊／2天前接種疫苗　高雄51歲警腦出血送急診
全台13人猝死！長者遺失接種通知單　怕到急喊「別補發」
蔡英文親自打給賈永婕！　通話內容曝光
疫苗採購進貨速度慢　陳時中道歉了
賈永婕接到蔡英文來電！PO通話照「泛淚哭臉」：我的媽呀
628可望分區解封？　行政院回應了
郭董深夜三聲明　黃暐瀚曝「這句話」暗藏玄機：掀底牌
離婚陳子強8年…傅天穎突宣布「我要結婚了」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

有錢人買畫是放在倉庫等漲價⋯　奈良美智曝光設計周邊原因超暖

阿嬤拒打疫苗「原因藏洋蔥」！接體大師兄淚：在我心中她超偉大

捷運警察16天前曾打過AZ！無症狀確診　醫曝原因：接種後3件事必做

新竹市第二批AZ到貨！78-80歲爺奶下午開打　5900劑2天打完

2萬人讚爆！新竹年輕人衝全家做一件事　外送員感動尋人：謝謝你

蘭嶼豬貪吃愛破壞！　專家放輕音樂給玩具球：減低緊迫感

媽媽腫瘤復發「卻不願回主治醫院」　女兒：對不起！急診醫超愧疚

女客拿信用卡簡訊騙刷實聯制　被抓包還回嗆「我掃了啊」

長輩群假消息瘋傳！陳時中本名「南雲忠一」已129歲　一看照片傻了

雲林「一排神將」日光浴　胸前掛勸世文搭防疫：不要出門趴走

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

金宇彬睽違一年半公開露面！　被讚「太帥」害羞捂臉搧風

奧客怒實名制！女孩用台語抱怨 「有很困難？」害她買布丁等20分

私打疫苗之亂！ 打疫苗是基本人權，還是奢侈特權？｜行動法庭 第126集 完整版｜ 吳柏宏 陳秀熙 2021.6.15

江直樹家的狗名？《我愛他》怎麼唱？「台灣偶像劇」大會考！你記得多少？

母親住院治療3個月「突確診驟逝」 死亡證明搞烏龍...台大：已重發！

有錢人買畫是放在倉庫等漲價⋯　奈良美智曝光設計周邊原因超暖

阿嬤拒打疫苗「原因藏洋蔥」！接體大師兄淚：在我心中她超偉大

捷運警察16天前曾打過AZ！無症狀確診　醫曝原因：接種後3件事必做

新竹市第二批AZ到貨！78-80歲爺奶下午開打　5900劑2天打完

2萬人讚爆！新竹年輕人衝全家做一件事　外送員感動尋人：謝謝你

蘭嶼豬貪吃愛破壞！　專家放輕音樂給玩具球：減低緊迫感

媽媽腫瘤復發「卻不願回主治醫院」　女兒：對不起！急診醫超愧疚

女客拿信用卡簡訊騙刷實聯制　被抓包還回嗆「我掃了啊」

長輩群假消息瘋傳！陳時中本名「南雲忠一」已129歲　一看照片傻了

雲林「一排神將」日光浴　胸前掛勸世文搭防疫：不要出門趴走

有錢人買畫是放在倉庫等漲價⋯　奈良美智曝光設計周邊原因超暖

温貞菱開車邂逅陳昊森！　甜笑認心動：我們是命運的相遇

喬治扛一哥轟37分16籃板　快艇3比2聽牌攻破爵士主場

勞斯萊斯8億元新車有大陽傘還附贈黃金腕錶！車主身份呼之欲出

快訊／蔡英文感謝郭台銘：進口疫苗不是去賣場採購

僅0.9%贏球機率！老鷹上演史詩逆轉　七六人慘寫最難堪紀錄

柯文哲曝公開信：布拉格市長「盼捷克助台取得疫苗」

手機店老闆債務糾紛　4男丟信號彈火煙爆噴！歐巴桑目擊嚇壞

阿嬤拒打疫苗「原因藏洋蔥」！接體大師兄淚：在我心中她超偉大

快訊／1-3類人員資格「多2條件」！ 聯醫急調整：疾管署剛剛才通知

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

生活熱門新聞

3千萬劑東洋BNT破局！專家點出「關鍵人物」

11老人施打AZ後猝死！台大醫承認「被嚇到」

點出現在「最不放心縣市」　醫：新增案例一直下不來

疫苗開打第2天「11人猝死」！新北、台中最多

即／高雄91歲阿公打疫苗1天後　緊急送醫亡

苗博雅引眾怒　劉寶傑：妳自己去坐牢

莫德納全發！陳時中回應女記者「妳很敏銳」網懂暗示了

台大醫：指揮中心不懂疫苗還無法忍受其他聲音

打疫苗發生事故意外險賠不賠？　保險公司回應了

生態爆發…雪霸封山？官方回應了

2天11人打AZ亡　醫算死亡率：這樣風險算不算高？

全台11老人打AZ猝死！「危險訊號怎麼看」台大權威醫說話了

台北染疫女脫罩偷跑怨：就去外面一下

台中夜景餐廳「得來速」！老闆娘揭原因

更多熱門

相關新聞

疫情衝擊家扶實體捐款掉9成

疫情衝擊家扶實體捐款掉9成

台灣疫情連環爆衝擊各行各業，企業、團體等自顧不暇也讓捐款意願降低，加上人與人要避免接觸，家扶基金會社會資源處處長林秀鳳坦言，今年實體捐款就掉了近9成，不過儘管捐款少，家扶服務仍到位，同時先前曾受過家扶幫助的家庭也給予回饋，讓林秀鳳都紅了眼眶。

淪紓困邊緣人　逢甲夜市單親阿嬤自救：把夜市送到客人家！

淪紓困邊緣人　逢甲夜市單親阿嬤自救：把夜市送到客人家！

她25年林森北路陪唱遭疫情擊潰

她25年林森北路陪唱遭疫情擊潰

頂疫情逆風開餐酒館　如今他損失百萬

頂疫情逆風開餐酒館　如今他損失百萬

《大時代》男星遭拒紓困門外

《大時代》男星遭拒紓困門外

關鍵字：

疫語常人健身吳煥章阿章

讀者迴響

熱門新聞

男子射殺22歲前女友！36秒驚悚片曝

快訊／郭台銘發3點聲明　強調進口疫苗按計畫進行「全力以赴」！

辰亦儒健身大聲怪叫　民眾怒投訴：台灣過氣明星

3千萬劑東洋BNT破局！專家點出「關鍵人物」

11老人施打AZ後猝死！台大醫承認「被嚇到」

點出現在「最不放心縣市」　醫：新增案例一直下不來

《鳥來伯》長青老婆悲痛發聲！

疫苗開打第2天「11人猝死」！新北、台中最多

幕後／蔡英文政府兵分2路「全線綠燈」替郭台銘開道

女人躺在台中大道上　警上前一看嚇到「頭爆臉爛」已死

男友每晚準時回家！女教師過夜一次超驚恐

稱「全台陪雙北坐牢」被罵爆　苗博雅深夜回應

正妹網紅親弟車禍身亡！得年25歲

即／高雄91歲阿公打疫苗1天後　緊急送醫亡

《鳥來伯》長青3月還作秀爆心律不整

更多

最夯影音

更多
下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD
阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面