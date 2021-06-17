拖把、行李箱變健身器材　他每晚與學生「網路連結」抗疫情苦悶

▲健身教練阿章。（圖／受訪者提供）

記者曾俊豪／專題報導

「側蹲的步距大約是兩倍肩膀寬，膝蓋腳尖都朝同方向，想像把臀部往後推。」再熟悉不過的動作講解，如今對健身教練阿章來說，已經是完全不同的體驗。因為疫情緣故，自己工作的健身房暫時歇業，讓阿章不得不轉往網路授課。只不過，過去在健身房跟學生面對面互動，現在是一個人盯著冰冷的手機運動，對他來說，是疫情下的另類挑戰與磨練。

本名吳煥章的健身教練阿章（FB:阿章教練的小巨場），今年將滿40歲，2015年才踏入健身產業，一路從World Gym的101店健身教練、內湖運動中心體適能教練，再到內湖的三劍客工作室擔任健身教練，將近六年的時間，已經教過約300名學生。

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▲阿章坦言，學生對網路授課接受度並不高。（圖／受訪者提供）

在三級警戒宣布前，阿章平均每天有5堂課要上，扣掉用餐與休息，時間其實已經塞得滿滿滿，而疫情爆發迄今，他已損失約140堂課，對於仰賴授課維生的健身教練來說，無疑是一大衝擊。

阿章指出，自己工作的健身房第一時間就宣布休館，當下就做了一個決定，要拍攝YouTube 影片，目的很單純，就是希望自己的學生能持續運動，不被疫情影響。於是，第一個14天，他跟學生相約，每天晚上9時在「居家健身・你不孤單」相見，一起運動。

只不過，對阿章來說，最麻煩的地方除了拍攝、剪輯與上字等YouTuber的「基本功」之外，怎麼把「在家運動」變有趣才是挑戰。他苦笑的說，「想哏真的很難，因為要考慮到學生居家器材有限，所以才會有沐浴乳、背包、拖把、衣櫥和行李箱等idea出現，有想到主題就還好，沒有想到的話，我前一晚真的會很剉！」

▲行李箱、洗面乳都可作為居家健身器材。（圖／受訪者提供）

然而，原以為疫情會很快散去，但事與願違。第一個14天過去後，中央疫情指揮中心宣佈延長三級警戒，阿章發現，這次的疫情是來真的，為了生活、為了生存，自己必須再做出新的轉變，「我除了繼續拍攝的YouTube 影片之外，也開始嘗試線上教學。」

跟過往在健身房揮灑汗水的體驗感不同，線上健身課程之所以會被很多人「打問號」，除了教練不在身旁，導致動作的準確度有所疑慮之外，最大的挑戰還是器材，很多消費者家中並沒有合適的健身設備，這也直接反映在阿章的學生身上。

他以自己為例，學生的接受度大約是4分之1，「這是一個全新的嘗試，要如何讓學生接受線上教學是一開始最大的障礙。隔著螢幕，如果只是帶著做運動，那是一種冷冰的體驗；線上教學，更重要的是一種陪伴的力量，不只健身也健心。」

阿章認為，線上課程還是有市場，大概有幾種需求，有的學生自己不想練，需要有人push；有人練到不知道要練什麼，需要新的刺激；也有人理由很單純，就是疫情期間，想維持運動的習慣；甚至是出於好奇，對線上課程感興趣；抑或是在疫情之下，希望有舒壓與放鬆的管道。

▲疫情大大衝擊健身產業。（圖／受訪者提供）

只不過，需要放鬆的，不只是學生，因為健身產業、教練本身都受到極大衝擊。以知名健身業者「館長」為例，他已經不只一次公開表示，疫情讓自己健身房的生意一落千丈，租金、員工的支出「壓力山大」。

而當記者問到「現實層面」時，阿章也坦言，這次疫情，健身產業真的傷的不輕，「有些健身房可能考慮結束營業，有些健身教練被迫轉職，但有更多的教練還是在為健身產業努力，仔細想想，我們本來就是面對重量，對抗大重量的一群人，不是嗎？」

他表示，在不知道何時能解封的情況下，線上教學確實是所有健身教練必須去嘗試與學習的新領域，對學生來說也是如此，所以線上教學是有被需要的地方。「關鍵時刻總要有人站出來，我不是超級英雄，但我是我學生的健身教練，沒辦法出門運動就在家跟我運動，這是我能保護學生的最佳連結。」

▲線上授課對健身教練、學生都是新的嘗試。（圖／受訪者提供）

採訪最後，阿章也提到，雖然面對疫情，自己盡量展現樂觀的一面，但這一個多月的三級警戒，已經讓他對人生有新的體悟。「疫情帶給我最大的轉變就是『珍惜』，珍惜身邊的每個人，尤其是每天在看死亡數字的時候，都讓我感到生命的脆弱與無常。」

他說，自己過去不常跟家人聯絡，但現在每天都會傳午餐、晚餐的照片給媽媽，「希望在台中的她，不用擔心我在台北的生活。另外還有爸爸，偶爾也會傳訊問候，兩個大男人知道彼此的關心。」

▲健身教練阿章。（圖／受訪者提供）