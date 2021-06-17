拒絕把老樹「剃光頭」　埔榮醫院邀請攀樹師為院區樹群義剪

▲拒絕讓院區樹木「剃光頭」，埔榮醫院邀請「百木人親樹活動推廣協會」為老樹義剪。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

颱風季節將至，臺中榮總埔里分院啟動防颱整備，包括超過15米的數十歲鳳凰木等多棵大樹的修剪工作，院方特地邀請台中市「百木人親樹活動推廣協會」攀樹師陳東榮團隊提供「義剪」服務，以專業正確的修剪取代過往「腰斬」或「剃光頭」式的粗暴做法，同時維護老樹健康和環境安全美觀。

埔榮醫院指出，院區自民國47年建院起即廣植樟樹、榕樹等大型喬木，之後陸續栽種松樹、柏樹、楓樹、美人樹、欖仁樹、梅樹、櫻花等，致力綠化植樹60多年來，如今已綠樹成蔭，超過10米以上的大樹更達數十株。

▲埔榮醫院院區擁有高逾15米的數十歲老鳳凰木。（圖／台中榮總埔里分院提供）

院方表示，院區有一株高達15米以上的鳳凰木，機械吊臂無法延伸至樹冠的高度，按以往做法，只能將超過吊臂以上的部分攔腰鋸斷矮化，但這種修剪方式不但會影響樹木的健康美觀，對這類老樹更將造成難以彌補的傷害。

在修樹的過程中，陳東榮除了向學員示範解說攀樹的技巧，也鉅細靡遺地說明修剪樹木的正確方法；他表示，因為本身對攀樹活動的熱愛，加上致力推廣親樹愛木、師法並愛護自然的理念，願意無償協助埔榮醫院修剪老樹。

▲拒絕讓院區樹木「剃光頭」，埔榮醫院邀請「百木人親樹活動推廣協會」為老樹義剪。（圖／台中榮總埔里分院提供）

院方表示，為維護得來不易的綠化成果，堅持拒絕剃光頭式的粗暴修剪，也感謝「百木人親樹活動推廣協會」協助，在避免強風豪雨造成樹木傾倒折枝、危及人員及設施安全之餘，讓院方持續營造森林公園般充滿芬多精的怡人院區，以及守護民眾健康的最佳環境。



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