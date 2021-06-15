北榮採用「宇美町式打法」　每日8小時可接種1400人！

▲北榮使用日本「宇美町式打法」，以病人就坐不動、醫護動的方式施打。（圖／醫院提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

今是日本捐贈142萬劑疫苗開打首日，由於先開放長者施打，各醫院也投入更多人力協助，包括台北榮總、台北慈濟醫院和亞東醫院也進一步使用日本「宇美町式打法」，以病人就坐不動、醫護動的方式施打，維持接種秩序，也提高施打效率。

臺北榮總社區醫學科陳育群主任表示，85歲以上的民眾多乘坐輪椅由家人陪伴，很早就到現場排隊，今採用14線分流快速接種，仿效日本「宇美町式」施打，分3個注射區共14線同步接種。

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陳育群說，接種首日，網路預約的人數為598人，分別為上午462人，下午136人，以每批安排140人接種，每批人停留預計時間40分鐘（就位問診開單注射10分鐘、觀察休息30分鐘）計算，每日8小時預計可接種達1400人。

▲長者施打後暫留觀察。

而台北慈濟醫院今上午8點半起支援新店、雙和、三重、板橋、蘆洲等五處靜思堂疫苗接種站施打作業；院內每日動員約250人，含22名醫師、42名護理師、15名藥師，171名行政人員，並與156名慈濟社區志エ進駐提供服務，今天預計接種337人。

台北慈濟醫院院長趙有誠表示，考量長者行動較不便，接種採日本宇美町「民眾不動，醫護動」的方式進行，讓長者能原地完成看診、注射與留觀。這波長者施打，五處靜思堂獲配撥4000餘劑疫苗，院方也表示預計3日內施打完畢。

