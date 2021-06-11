侯友宜喊話「端午假期待在家」　路邊停車今晚7點起暫停收費

記者蔡文鈴／新北報導

新北市今新增120例確診個案，面對接下來的端午假期如何因應管制，市長侯友宜下午於疫情記者會表示，已經要求相關局處督導傳統市場做好人流管裡；交通局長鍾鳴時表示，從今晚7點到下周二早上七點，路邊停車全面暫停收費，要大家停好車乖乖待在家。

針對端午連假的防疫措事，鐘鳴時提醒所有市民朋友，路邊停車自11日晚間7點到15日早上7點，全部暫停收費，黃線也開放大家停車，希望大家停好車之後，乖乖待在家裡，減少外出。此外，因應各地觀光景點關閉，在保障當地居民便利性之外，相關路線公車會酌量減班。

侯友宜呼籲市民，端午假期盡量別出門，若一定要買菜，盡量次數減少、一次買足，他非常擔心端午假期傳統市場會出現更多人潮，已提醒相關單位把傳統市場，防疫做好，人流要管控好，拜託市民可以在家，就在家，盡量全天待在家。

指揮中心11日公布新增286例本土及1例境外移入；另外，確診個案中新增24例死亡。個案分佈以新北市120例最多，其次為苗栗縣56例、台北市49例。近來受到科技廠群聚感染的苗栗，確診個案首度追過北市。

▼侯友宜召開防疫記者會。（圖／翻攝直播）



▼新北市交通局長鍾鳴時宣布端午因應措施。（圖／翻攝直播）



其他人也看了這些新聞...

►國產疫苗7月開打 衛福部：不易應付新冠變種病毒

►陳時中首透露「國產疫苗採購價」：單價比750元高一點

►好心肝診所違規打疫苗！ 北市衛生局長黃世傑口頭請辭



► 更多關於新冠疫情