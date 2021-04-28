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哈尤溪祕境接駁車翻覆！6遊客頭破濺血　怒控業者阻爆料、公所不理

記者陳羿妏／綜合報導

屏東縣霧台鄉的哈尤溪秘境23日發生一起接駁車翻覆事故，釀6人受傷，但傷者認為，業者阻止他們爆料，還讓6人等近1小時，自行搭救護車下山，質疑該地旅遊品質有問題、主辦單位霧台鄉公所處理不當，向媒體、屏東縣府申訴。對此，屏東縣政府交通旅遊處表示，過程有疏失，盡力協助傷者，處理理賠事宜。

▲▼哈尤溪祕境接駁車翻車。（圖／東森新聞）

▲哈尤溪祕境接駁車翻車造成6人受傷。（圖／東森新聞，下同）

據了解，哈尤溪以七彩岩壁、「雲豹之湯」野溪溫泉聞名，近年來成為私房秘境，目前已由霧台鄉鄉公所納入管理，培訓解說員，而每年11月至隔年4月枯水期係哈尤溪熱門旅遊時段，遊客必須事先付費預約導覽，才能前往。

整起車禍發生於23日上午8時許，一輛接駁車前往哈尤溪，行駛於河床途中，與另一輛車會車時，不慎直衝撞上山壁翻車，造成6人受傷，分別受有擦、撞傷，其中一名遊客頭部甚至破皮流血。

▲▼哈尤溪祕境接駁車翻車。（圖／東森新聞）

然而，6人奮力爬出車頂，順利自行脫困後，打算拍照，卻遭車隊人員制止，要求不得PO上網，讓他們認為，業者此舉是有意掩蓋事實，而主辦單位還讓他們等待近1小時的時間，才自行搭救護車下山，到醫院後也無慰問、無後續事宜的協助措施，質疑哈尤溪的旅遊品質有問題，隨後決定投訴媒體、屏東縣政府。

對此，屏東縣政府交通旅遊處表示，過程有疏失，接獲消息後立即交代鄉公所改善，盡力協助傷者處理理賠事宜。另外，霧台鄉公所回應，目前已請承辦人員妥善處理，若有不完善之處，會研議該如何彌補、改善。

▲▼哈尤溪祕境接駁車翻車。（圖／東森新聞）

▲▼哈尤溪祕境接駁車翻車。（圖／東森新聞）

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