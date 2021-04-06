「自駕還比較安全！」他喊不搭遊覽車、火車　網曝數據：是假象

▲408次太魯閣號日前發生出軌意外。（圖／記者楊詩益攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台鐵408次太魯閣號列車日前發生意外，因為撞上工程車，造成50人死亡的嚴重事故。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起問題「台灣最恐怖的交通工具就是遊覽車跟火車吧」，認為自己開車還比較安全。原PO就說，他現在出門就一定搭高鐵，往東部就自駕，雖然不是沒有風險，但感覺比較安全，「大家覺得呢？」

「出事兩大交通工具，遊覽車&火車，我反而覺得自己開車還比較安全。」這位網友文中表示，因為看到很多事故，所以他現在都不搭遊覽車、火車，「出門一定搭高鐵，東部就自己開車。」原PO也說，雖然自駕不是0風險，但感覺相對比較安全，好奇其他人怎麼想。

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▲遊覽車撞舊蘇花山壁，現場一片狼藉。（圖／記者游芳男翻攝）

看到貼文後，就有網友認為汽機車反而比較危險，「因為轎車造成的事故不會比遊覽車和火車嚴重，造成你以為自行開車比較安全的假象」、「沒有什麼交通工具是絕對安全的，自己開車你不撞人也不能保證不會被撞」、「火車有常出事嗎？跟每天看到的汽機車車禍新聞比起來根本不算什麼啊」、「去年台灣有2968人死於車禍，開車沒比較安全。」

不過，也有人贊同原PO提到的「遊覽車」，「推原裝遊覽車，拼裝車根本扯，也不敢處理，超扯的」、「遊覽車一堆拼裝車，真的超恐怖。」還有網友直說，「遊覽車是蘇花吧，重點是台灣的大車都很恐怖」、「車禍天天有，大眾工具只是偶爾案例」、「我覺得是運氣的問題」、「台灣最可怕就馬路，我買飯很常一路罵，亂衝亂停一堆。」