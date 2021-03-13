婚禮女主持自認有分寸！查評價傻了　新人曝細節「令人回味無窮」

▲正宮心痛揭發婚外情！（圖／翻攝臉書）



網搜小組／劉維榛報導

大老婆的反擊！一名正宮淚訴，最近與老公離婚，背後原因渣爆，介入婚姻的小三就是一名婚禮主持人，如今看著兩人甜蜜拍婚紗照，讓正宮忍無可忍大罵「希望你們在這個婚禮產業，還有點職業道德！」事實上，該名小三在人妻界評價頗佳，有人還以「令人回味無窮的主持人」形容，如今爆出偷吃扶正，令人格外諷刺。

高雄一名美妝師痛揭，與老公的6年情，遭到婚禮女主人介入，如今她在3月10日簽下離婚同意書，並看著渣夫與女主持人「修成正果、變成彼此真愛、終於可以正大光明的在路上牽手了！」

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一名疑似正宮友人在PTT上爆料，指出發現老公與小三有地下情時，正宮直接向女主持人攤牌警告，結果女主持人一臉委屈回應「我知道自己的分寸」，豈料最後還是爬上老公的床。讓友人氣罵，「只是覺得很扯，一個是以婚禮主持為業的人，是這麼對待婚姻的。請問這位主持人是以什麼心態主持的呢？如果被你主持到，我是不是要擔心你主持到我老公床上去呢？」

▲正宮友人出面爆料！（圖／翻攝PTT）



對此，不少網友好奇在PTT肉搜，意外發現女主持人在業界風評不錯。有人妻還以「令人回味無窮的主持人」、「故事性的主持人」、「相當謹慎的人」與「主持的非常動人」來形容，指出女主持人細心又貼心，籌備婚禮1年多來，不管是禮俗、飯店方案、婚禮大小事，她絕對有問必答。



▲一名人妻大讚，女主持人非常會帶動氣氛！（圖／翻攝PTT）



另一位人妻也曾在PTT大推，指出女主持人會時時關心影片狀況、準備進度等，「還幫我們找音樂、陪我們場勘、試播影片、建議桌次等，超級NICE和貼心的」。等於籌備到婚宴當天，女主持人都可以掌控所有進度與氣氛，讓她感動直呼，「婚宴結束後朋友說非常感動，沒有參加過賓客們哭得這麼誇張的婚禮，完完全全的達到我要感動大家的目的。」

▼另一名人妻直呼，親友參加完都感動爆淚！（圖／翻攝PTT）