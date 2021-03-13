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婚禮女主持扶正！網湧粉專痛譙　友出聲「爆料認識3人」：不樂見

▲▼婚禮女主持搶人夫。（圖／翻攝臉書）

▲婚禮女主人與人夫婚紗照。（圖／翻攝臉書）

網搜小組／劉維榛報導

再傳小三女主持人「成功扶正」，引發各界咋舌！一名正宮痛訴，最近前夫與小三結婚，而這段姦情竟是當初兩人婚禮的惡果，原來小三就是婚禮主持人，氣得正宮嗆聲「希望對這個婚禮產業，還有點職業道德」。如今婚禮團隊下令，不再與女持人合作，粉專中，一名友人爆料「三方我都認識，真的不樂見這樣啊！」

一名正宮痛心指控，新婚不到半年，老公就與婚禮女主持人有一腿，「我們離婚了，謝謝我花了6年時，看清我前夫」。看著前夫與小三修成正果，原正宮也不是省油的燈，直接公審嗆聲，「希望你們對自己在這個婚禮產業，還有點職業道德」。

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由於正宮直接公開男女主角姓名，以及婚禮團隊，對此，「樂玩創意」親上火線發聲，表示「經昨晚團隊查證釐清事實，此事件為個人行為。本團隊極度不認可為其造成團隊不良影響，即刻起停止該團員合作業務，並為造成負面影響予以強烈譴責」，意即與女主持人切割關係。

▲▼ 婚禮女主持搶人夫　（圖／翻攝樂玩創意）

▲友人爆料，認識三位主角，大家都不樂見此情況！（圖／翻攝樂玩創意）

聲明曝光後，底下留言兩派熱議，「一顆屎壞了一鍋粥，樂玩創意還是很棒的」、「加油！個人行為問題，真的不應該抹煞團隊其他成員一直以來的努力，錯誤理應被譴責，但努力不該被漠視」。

另一派網友則搖頭回應，「身為見證新人幸福的產業，卻破壞自己人的幸福，這公司守則和風氣教的真好，我完全不會使用，因為我不想有這種售後服務」、「恐怖，真恐怖，可怕，真可怕」、「三方我都認識，真的不樂見這樣啊」、「滿傻眼的...不過請你們好好處理吧，形象都壞了」。

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