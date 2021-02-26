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蘭潭「鯉魚精抓交替」情侶離奇溺斃　每年都死人！警曝巡邏潛規則

蘭潭是全台自殺率最高的水庫之一。（圖／宋岱融攝）

▲蘭潭是全台自殺率最高的水庫之一。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

嘉義母子自焚案造成3人慘死，一度引發社會轟動，實際上蘭潭幾乎每年都會傳出命案，除了溺水意外，輕生案件也屢見不鮮，當地甚至有一句罵人俗語「蘭潭沒加蓋」，就是影射蘭潭是輕生熱點。不僅如此，傳說蘭潭湖底住著一隻「鯉魚精」，只要有人釣起大魚就會發生溺水事件，「抓交替」傳言不脛而走。

根據消防局統計，蘭潭水庫是國內自殺率最高的水庫之一，2000至2007年間，該地發生47起跳水自殺或溺水事件，共42人成為潭底亡魂；而近年最令人印象深刻的，莫過於小情侶離奇溺斃；2019年9月9日凌晨，22歲黃男與17歲洪姓女友坐在堤防聊天，還比出愛心手勢放閃，不久後卻雙雙成為浮屍。

更詭異的是，情侶溺斃後不到1週，一名48歲楊姓男子向鄰居借機車外出，後來突然致電對方說「我在蘭潭」，隨即不再回話；鄰居擔心出意外，急忙趕往現場尋人，卻親眼目睹楊男掉落潭中身亡。根據事後調查，死亡的情侶有經濟問題，男方疑面臨牢獄之災心情不佳，在潭邊喝酒失足落水，最後不幸溺斃。

2019年一對小情侶離奇溺斃蘭潭。（圖／報系資料照）

▲2019年一對小情侶離奇溺斃蘭潭。

即便事出有因，連續的死亡事件仍為蘭潭添上詭譎色彩，也讓流傳已久的「鯉魚精抓交替」說法再掀討論。相傳蘭潭住著一條鯉魚精，只要有人釣起大魚，溺水意外就會接踵而來；此外，台灣知名都市傳說「人面魚」的背景，有人說正是發生在蘭潭，另一說則是高雄岡山，種種說法都顯示當地人對此地的恐懼。

曾有一名不具名員警透露，自己深夜巡邏經過潭邊時，只要看到有人站著不動，幾乎不會主動上前盤查，「因為會怕看到不該看的東西，所以都自動閃過，當沒看到。」不過，也有消防員表示，他曾潛入蘭潭水庫，發現潭底水草叢生，一旦溺水就容易被纏住，最後體力用盡沉入水底身亡，靈異傳說純屬無稽之談。

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