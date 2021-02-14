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大學畢業不找工作「鑽研房產13年」　顏博志：衛星城鎮房價看↑

 記者邱中岳／台北報導

顏博志，35歲，大學期間因為長輩閒聊「未來房市不錯」，開始鑽研房產資訊13年，有了自己獨特的見解後成為房市專欄作家，並且四處演講，顏也評估2021年房價，「衛星城鎮價位不會輸市中心」。

外語系畢業的顏博志，13年前大學畢業後也在找工作，薪資所得也不是很高，偶然間聽到長輩說「房子漲了很多」，顏也觀察，長輩聚在一起都是聊房產、股票，讓他開始有了好奇心。

▲▼顏博志認為衛星城市的房價漲幅，其實不輸給市中心的房價。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲顏博志對房地產有好奇心，研究13年現在專做房產專欄作家，也四處演講分享心得。（圖／記者邱中岳翻攝）

基於「累積在長輩心目中的地位」，顏也開始認真研究房地產，好與長輩有「共同的話題」，且顏也認為「反正以後都要買房子」，所以一頭鑽進房地產領域、做起研究。

顏回憶，研究房地產13年來，只能說13年前有買房子，到目前都漲了很多，根本不需要研究房地產，「只要拿著飛鏢亂射」基本上都有一定的漲幅，但房價隨之飆高，最大的困擾可能就會「買不下手」。

顏也評估，在未來都市化的狀況會越來越明顯，差異點在於台北市房價根本就是頂到天，有不少人開始往新北市重劃區移動，甚至還有往桃園移動，所以未來北部可能會以桃園為主。

▲▼顏博志認為衛星城市的房價漲幅，其實不輸給市中心的房價。（圖／記者邱中岳攝）

▲顏博志認為衛星城市的房價漲幅，其實不輸給市中心的房價。（圖／記者邱中岳攝）

但中部的狀況就比較特殊，像是「衛星城市」的彰化、雲林，會慢慢往市中心的台中靠攏，所以比較看好台中房價，甚至價格有可能還會超過高雄，在高雄部分，相較於台北、台中已經逐漸沒落。

顏說遇到最多的問題就是「少子化」、「空屋率」的議題，但少子化在台灣已經很普遍，尤其是相對偏遠的城市，例如嘉義市，但其實嘉義的消費能力佔全國前幾名，所以少子化不會影響房市的主因。

仔細研究下來，他發現一些衛星城鎮的漲幅，一點都不會輸給市中心，衛星城鎮會漲，難道因為就業率嗎？其實不然，因為可能都是「人為因素」，因為投資客到了衛星城鎮拉高房價，也就是俗稱炒房。

顏博志研究房地產頗有心得，最後成為房地產專欄作家，專門針對各地房市做分析，另外有受邀四處演講，分享多年研究房地產的心得。

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關鍵字：

房地產專欄作家衛星城鎮房價

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