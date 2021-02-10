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挑台灣豬最安心！高市議員邱于軒過年展身手「紅燒豬腳」曝撇步

▲高雄市議員邱于軒 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄市議員邱于軒下廚做年菜，示範「紅燒豬腳」   。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

迎接新的一年，家家戶戶都在辦年貨，準備年夜飯，高雄市議員邱于軒雖然平日公務繁忙且總給人問政犀利的形象，但身為大寮好媳婦的她，過年也不例外，準備洗手做羹湯，現場示範一道她拿手料理，美味的「紅燒豬腳」，還特別選用市場內有認證的台灣豬，更分享自己料理的小撇步，她說自己身為職業婦女極少有時間做菜，因此當她下廚時，孩子們都期待的不得了，也看得出職業婦女的不易。

▲高雄市議員邱于軒 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄市議員邱于軒特別到市場挑選有認證的台灣豬   。（圖／記者洪靖宜翻攝）

作為民意代表，高雄市議員邱于軒平時公務繁忙，在議場上問政一副女強人的樣子，總給人犀利形象，但她也同時身兼太太及媽媽的角色。過年將近，她也大展身手，示範一道拿手年菜，她特別到了菜市場挑選有認證的「台灣豬」作為料理主角，好吃又安心，下廚來道于軒版的「紅燒豬腳」，雖然看似普通，但其實巧思十足。

邱透露自己料理小撇步，不僅會使用冰糖炒糖色讓豬腳更加「油油亮亮」，還會加入用自製的蒜頭酒提升滷豬腳的香氣，讓整道料理濃稠且回甘不死鹹，醬汁配上滷到透爛的豬腳，真的讓人忍不住多扒好幾口飯。

▲高雄市議員邱于軒 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄市議員邱于軒下廚做年菜「紅燒豬腳」 ，更透露自己料理小撇步。（圖／記者洪靖宜翻攝）

「其實我蠻喜歡做菜的！」，身為大寮好媳婦的邱于軒表示，為了孩子的身體健康，平時多半是以川燙或清蒸的方式來烹調，就是希望家人能吃的營養，不過工作忙碌的她能夠下廚的時間有限，也因此由她掌廚時，孩子總會忍不住撒嬌地說：「媽咪廚房終於短暫營業，要多吃一點，要不然不知道下次開門是什麼時候！」，讓她是既好笑又心疼。

平時面對龐大的工作量，接受著無比的壓力，而且全年幾乎無休，邱于軒也說「媽咪議員難為」，既要兼顧家庭和選區經營，確實不容易，但也希望多陪伴孩子成長，因此這甜蜜的用餐時光也是邱于軒家庭生活裡最溫馨的生活點滴，也用親手料理的年菜，迎接新的一年。

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