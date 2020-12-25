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曾逃過日本保安船衝撞！南方澳船長「黑影落海」　失蹤3天成浮屍

▲▼疑失足落海失蹤3天的「新凌波236號」陳姓船長遺體被尋獲。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼疑失足落海失蹤3天的「新凌波236號」陳姓船長遺體被尋獲。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

停泊宜蘭南方澳漁港的蘇澳籍延繩釣漁船「新凌波236號」陳姓船長，休漁期間是以船為家，但人在於23日上午後即不見蹤影，家人報警協尋，海巡調閱監視器畫面顯示，陳男22日晚有登船，卻未見陳男下船身影，海巡進行陸海搜尋，25日下午，人被發現陳屍在港內，陳男死因警方調查中。

▲▼疑失足落海失蹤3天的「新凌波236號」陳姓船長遺體被尋獲。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

第一岸巡隊蘇澳安檢所，24日下午，接獲停泊於南方澳漁港內的「新凌波236號」陳姓船長家人報案說，人應該在船上的陳男，在23日上午後即不知去向，請求協尋，蘇澳安檢所獲報後，檢視漁港監視器，發現22日20時許，發現疑似有黑影從「新」船旁掉落，且陳男身著黑色外套與影片內雷同，第一岸巡隊立即派遣6車11員抵達「新」船泊靠處協尋，並由潛水人員及小艇進行水上水下搜索。

25日下午2時許，港內的宏益福漁船移工，在南方澳斷橋附近港域，發現陳男遺體，認屍時陳家人也確定是失蹤3天的陳男。

9月27日下午，「新凌波236號」在釣魚台海域作業時，曾遭日本海上保安廳公務船衝撞導致船首受損，在這場海上衝突中，陳男等7名船員幸運的未受傷，人船並安全返回南方澳漁港，如今卻傳出陳男不幸意外，令陳家人悲痛萬分。

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