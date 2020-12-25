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蘭陽文教基金會副執行長呂信芳　接任宜蘭文化局長

▲▼蘭陽文教基金會副執行長呂信芳（上圖左），25日下午接任宜蘭文化局長。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼蘭陽文教基金會副執行長呂信芳（左），25日下午接任宜蘭文化局長。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭文化局前局長宋隆全，因個人生涯規劃，25日退休，縣府任命蘭陽文教基金會副執行長呂信芳接任局長，25日下午在文化局舉行宣誓交接典禮，在宜蘭縣長林姿妙見證下，呂信芳自卸任的宋隆全手中接過印信後走馬上任。

▲▼蘭陽文教基金會副執行長呂信芳（上圖左），25日下午接任宜蘭文化局長。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭文化局長新舊任交接典禮中，宜蘭縣長林姿妙感謝卸任的宋隆全，將人生最精華歲月奉獻給宜蘭縣，她並細數宋多年來在文化局服務期間，致力推展各項文化業務的傑出表現。林縣長也期許新任呂信芳在既有的基礎上，能夠發揮他的品牌行銷及專案執行專長，讓宜蘭豐富的文化底蘊結合創意行銷，開創不同的文化新風貌。

呂信芳指出，2019年3月起擔任蘭陽文教基金會副執行長職務，1年多來，在縣長、董事會及宋的領導及文化局同仁協助下，配合執行相關的文化活動推展，同時也瞭解到文化的內涵，實際上就是這塊土地上鄉親們共同生活經驗的累積，所創造出來的一種共同價值觀。

呂信芳表示，日後文化局在業務推動上，將秉持「重視傳承，鼓勵創新」、「尊重多元，互相包容」兩個方向發展，因為唯有不斷的創新才能給傳統文化注入活力及新能量，文化局在未來相關業務推動上，會導入多元創新理念，一定會配合縣長及縣府團隊「拚出宜蘭好生活」的政策目標，讓宜蘭鄉親們在努力工作、求學之餘，能夠在精神層面有更豐富多彩的經驗，讓宜蘭縣朝向「幸福城市」大步邁進！

呂信芳簡歷：

民國52年出生

現任：財團法人蘭陽文教基金會副執行長

學經歷：

明新工專機械工程科畢業、台灣大哥大投標小組客服中心經理、和信電訊行銷主管、長騰科技執行長、藍洋漁業執行長

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