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瘋電影／總是有個人在愛你　父母刺蝟般指責因沒安全感

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文／賴賴

▲▼總是有個人在愛你。（圖／海鵬影業）


瘋言瘋語：

導演全片手持攝影，採取家庭生活生動捕捉的拍攝方式，將劇情更真實生活化的呈現，全程現場音沒有任何音效和襯底音樂，寫實記載著家庭關係，一個強悍的母親的晚年，以及女兒們的煩惱困境，題材不錯但內容稍嫌單薄而看得有點悶。

主要是大女兒的生活一蹋糊塗，生了不知道父親是誰的兒子自己照顧，總交一些感覺不真心的不靠譜男友，工作也面臨重大問題即將被提告，感覺這個世界除了她的兒子的存在稍微可以聊慰她，母親對她令人反感的生活模式總是雌之以鼻或冷嘲熱諷，母女非常不合，甚至在母親臨終前都無法和睦相處。

強悍的母親生的強悍女兒，就是這樣的故事，影展型電影，看點是導演操作整部電影的技巧手法。劇情最終還是回到愛的本質，你一生可能不一定會遇到愛你一生的伴侶，但是父母子女血緣的羈絆，關係再惡都難割捨。會像刺蝟般的指責孩子的父母，都是因為孩子沒有提供安全感讓父母放心，但親子關係因此惡行循環。
 

片　　名：總是有個人在愛你
英文片名：Litigante
類　　型：劇情
上映日期：2020-12-18
片　　長：01時35分
導演：法蘭柯洛利(Franco Lolli)
演員：卡洛琳娜薩林(Carolina Sanín) 、 蕾提莎葛梅茲(Leticia Gómez) 、 瓦拉迪米爾杜蘭(Vladimir Durán)
國　　家：哥倫比亞
語　　言：西班牙語
發行公司：海鵬

劇情大綱

她決定開始改變，讓原本不可能的好事逐一發生…
希薇亞有三個身分：她是訴訟律師，她是單親媽媽，也是為人女兒。

專注於工作的她，在法庭雖銳不可擋，但在年邁母親與年幼兒子面前，她的堅毅毫無用武之地…。母親雖勸她再婚，卻對她喜歡的男人挑剔再三，令她無所適從…。

希薇亞雖擁有家人滿滿的愛，但母親的喋喋不休、姊妹的意見紛歧，卻對她造成無比的壓力。就在她為一場貪瀆官司得焦頭爛額，被診斷罹患絕症的母親，卻頑固地不肯接受醫治，讓她第一次驚覺：母親的離去竟如此迫在眼前…。

在參與了母親人生的最後旅程，希薇亞終於領悟到母親對她的掛心。她重新審視習以為常的生活模式，決定開始改變，讓原本不可能的好事逐一發生：離開權謀爭鬥的職場，全心照顧最親愛的兒子，重新遇見一個愛她的好男人。而這一切的一切，都源於母親對她的關心與愛…。

▲▼總是有個人在愛你。（圖／海鵬影業）

▲獨自撫養兒子，因為父親不詳。

▲▼總是有個人在愛你。（圖／海鵬影業）

▲生父沒有想要做父親的準備，病母十份厭惡他，偏偏未婚媽媽就是愛。

▲▼總是有個人在愛你。（圖／海鵬影業）

▲總是為了生活模式和律師母親爭執，直到母親過世。

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