「不敢出門吃麵」被嗆消費中槍！館長：蔡英文馬上揪真兇就不再講

▲館長被酸消費中槍。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）



記者崔子柔／綜合報導

「館長」陳之漢前晚直播時稱自己中槍後「連出門吃碗麵都不敢」，每個月甚至花費超過百萬元請保鑣，結果被網紅陳沂、焦糖等人酸。館長昨又在直播無奈表示，「你有為台灣人民這樣挨子彈嗎？還有子彈是打在你身上嗎？我差點死掉耶！」

館長前晚感嘆台灣治安敗壞，「那我繳那麼多稅到底幹什麼？X你X民進黨政府！大家有沒有替我抱不平，我連出門吃碗麵都不敢」，結果網紅陳沂、焦糖陳嘉行、「財經網美」胡采蘋都針對「吃麵」發文暗嘲館長。

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▲▼陳沂、焦糖都發文譏諷。（圖／翻攝自臉書）



館長昨日就在直播時針對陳沂的發言回應，其實中槍至今不過2個多月，而且幕後兇手也還沒抓到，他現在能恢復訓練跟工作是他自己的本事，如果是別人可能還只能每天躺在床上，「妳叫蔡英文政府把兇手馬上抓到我就不再消費，你叫她給我一個答案！」

▲胡采蘋也發文。（圖／翻攝自臉書）



館長感嘆，如果抓到拿槍就判刑15年以上，誰還敢拿？但現在台灣是殺一個人可能關10多年就出獄，黑道都能先估好刑期，對他行兇的槍手就預言自己40歲前就能出獄，「那台灣就黑道治國就好了阿！要警察幹什麼！要法院幹什麼！」並稱自己和中共唱反調，又跟民進黨唱反調，「為什麼？為了我們台灣人美好的未來。」

陳沂昨深夜又在臉書發文表示，「聽說飆捍館兒又在直播很溫柔的回應我，好啦，知道你中彈很可年，嚇到不敢出去吃麵（拍拍）。那我出去吃麵都沒事，頂多常常有人來跟我要簽名跟合照而已。」

▼館長昨日直播。（影／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

