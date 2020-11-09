4歲姊帶「包尿布弟」溜出家逛街　大夜班老爸驚醒懊悔：是我食言

記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲區日前晚間7時許有超商店員發現店內有一對小姊弟，2歲的弟弟包著尿布、姊姊也才4歲，身旁無大人貌似走失，警方接獲通道到場，將他們帶回派出所後，運用各種管道尋找父母，所幸熟睡中的父親聽到里長廣播聲後立即趕到三民派出所內，才知道是小姊弟趁準備上大夜班的父親熟睡偷溜出出門。

▲蘆洲小姊弟偷溜出家門，被超商店員發現後通報員警到場。（圖／記者陳豐德翻攝）



蘆洲派出所員警康芙甄表示，一開始趕到超商詢問2姊弟家住哪，姊弟2人嚷嚷著要帶員警去，結果走了相當遠的距離都還沒到家，員警判斷小孩其實不知道家住那裡，於是先呼叫巡邏車將姊弟載回派出所，並請里長協助廣播派出所內有2名迷失兒童。

熟睡中的父親聽到里長廣播後驚醒，發覺兩個孩子竟然失蹤離家，嚇得趕緊跑到派出所，好險小姊弟都在波麗士大人保護下安然無恙。父親表示，由於從事大夜班的工作白天要睡覺，當天原本答應要帶小孩出去玩，但是實在睡得太熟，沒想到小孩會自己跑出去，以後會注意不要再發生這種情況，很感謝警方及民眾的熱心幫忙。

蘆洲警同時呼籲，家長平時應注意家中大門是否關上，或交代家裡其他成人多加留意，以免發生小孩走失情形。

▼父親表示是孩子趁自己熟睡期間偷溜出家門。（圖／記者陳豐德翻攝）



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