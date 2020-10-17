iPhone 11降價果粉有感！網傳新包裝出爐「催動換機潮」

▲iPhone 11 Pro的夜幕綠與金色，受到不少果粉喜愛。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者林淑慧／台北報導

iPhone 12系列新機推出之後，蘋果照例會重新調整架上的產品組合，依據外媒曝光的最新iPhone 11外包裝，Apple將比照iPhone 12不再附贈有線耳機與電源供應器，多款定價也降到2萬元以下，相當好入手，可望催動新一波換機潮。

法人指出，除了iPhone 12系列以外，蘋果4G機種還有第二代iPhone SE、iPhone XR、iPhone11，與剛上市時的定價相比，多款手機都有不小降幅，舊機若能透過降價催出新買氣，對相關供應鏈也是一大福音。

▲iPhone 12開賣，帶動舊機降價潮。（圖／Apple）

依據外媒曝光的最新影片指出，Apple今年全系列的iPhone都會採用更簡約環保的新包裝，內裝將不再附贈有線耳機與電源供應器，消費者可以使用現有的電源轉接器及耳機，或是另外購買這些配件。不過，在全球銷售市場中，歐洲的法國版本iPhone 12仍會繼續附贈電源轉接器及耳機。

受惠於新台幣升值，蘋果此次新機，價格從2萬3,900元到4萬8,400元，也就是最便宜跟最貴的機種，相差2萬4,500元，iPhone 12系列除了6.1吋的iPhone 12比去年同是6.1吋的iPhone 11貴，Pro系列反而比去年便宜。

手機達人建議，若目前手上拿的是iPhone 8以前的果粉，或是第一代SE的用戶，綁約時間早已過了，可依據自己的口袋深淺，都能換上5G新機。除了價格差異，在螢幕尺寸、電池續航、儲存容量與相機的配置上等也有所不同，建議民眾依自己需求選購新機。