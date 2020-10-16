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快訊／廚房都是排泄物！北市餐廳遭潑糞　老闆是反送中律師

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▲▼北市一家餐廳保護傘驚傳遭人潑糞。（圖／翻攝保護傘粉絲專頁）

▲北市餐廳「保護傘」驚傳遭人潑糞。（圖／翻攝保護傘粉絲專頁）

記者曾俊豪／綜合報導

香港「反送中」抗爭者義務律師黃國桐在台開設的「保護傘」餐廳驚傳遭人潑糞！其臉書粉絲專頁在13時30分左右發文，「因緊急原因，今明兩天暫時未能營業，對此真的十分抱歉。」有網友在下貼出另一個粉專「獨眼新聞」的連結，當中是店面遭人潑糞，除了用餐區之外，廚房也都遍佈糞便痕跡。

臉書「獨眼新聞」16日以「到底是誰這麼猖狂在找保護傘麻煩」發文，並上傳多張照片。除了一名黑衣男子身上都是排泄物外，餐廳接待櫃檯、店內走道以及廚房作業區也遍佈排泄物。

不過，「保護傘」餐廳並未在其粉專曝光相關事情，僅發文表示，「因緊急原因，今明兩天暫時未能營業，對此真的十分抱歉。」

底下則有網友留言打氣，「越被這樣對待，越多人撐你們！！注意安全，加油不要被打敗了」、「手足注意安全，感謝台灣朋友盡力支持保護香港的年輕人，以後也繼續拜託大家了。」、「大家都會了解。最緊要手足小心。」

據中央社報導，「保護傘」餐廳於今年五月開設，老闆是反送中抗爭者義務律師黃國桐，店內提供約18個座位，裝潢大量運用「反送中」元素，餐廳牆上可見抗爭畫面的插畫，取餐單也印上「光復香港、時代革命、五大訴求、缺一不可」的標語。

到底是誰這麼猖狂在找保護傘麻煩

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