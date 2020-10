iPhone 13大爆料！4款皆120Hz ProMotion螢幕　iPhone SE3明年看不到

▲外傳蘋果iPhone 13系列將採用120Hz ProMotion螢幕。(圖/翻攝自macrumors)

記者陳心怡/外電報導

iPhone12尚未推出,但分析師Ross Young 已經分享一系列關於iPhone 13的消息,他預測iPhone 13陣容看起來與預期的iPhone 12非常相似,包括一款6.7吋的Pro Max機型、一款6.1吋的Pro機型、一款6.1吋的非Pro機型和一款5.4吋的mini機型。

據推測,所有iPhone 13機型都將集成觸控技術,6.1吋iPhone 13和iPhone 13 Pro螢幕將由中國京東方將與LG 共同生產製造,另外,三星將為蘋果提供Y-Octa技術,讓iPhone 13螢幕更薄更清晰。

Ross Young表示,iPhone 13 Pro機型上「最重要的提升」將是採用120Hz的ProMotion螢幕,採用LTPO技術,可支援可變更新率。

據報導,iPhone 13 和iPhone 13 mini 將使用與iPhone 12 Pro Max 相同的鏡頭傳感器,同時兩款Pro 機型的傳感器尺寸將有所增加,這也意味著所有機型的鏡頭都會有所改進。

Ross Young 預計iPhone 13 Pro 兩款機型都將搭載LiDAR光學雷達掃描儀,但該功能是否會出現在非Pro 機型上,目前還不確定。對於iPhone 12 來說,傳聞並沒有明確指出LiDAR 掃描儀是否會出現在所有Pro 機型上,還是只出現在6.7 吋的iPhone 12 Pro Max 上。

此外,所有iPhone 13 機型可能會支援sub-6GHz 的5G 網絡,而Pro 機型還將支援更快的mmWave 5G。今年iPhone 12 Pro Max 是傳聞中唯一提供支援mmWave 5G 的機型。

Ross Young 還表示,在2022 年春季之前,不會有第三代iPhone SE 出現。第三代iPhone SE 預計將搭載6.1 吋LCD 螢幕、Touch ID、sub-6GHz 5G 以及與iPhone 11 相同的雙鏡頭。換句話說,這表明它將延用去年iPhone 11 的設計,就像之前的iPhone SE 機型採用舊款設備設計,並升級內部配置。

Like DSCC, Mizuho Securities also says no new iPhone SE model in 2021, have to wait till 2022. They do say all iPhone 13 models will have integrated touch, BOE will join LGD on both 6.1" models, mini and 13 will adopt 12 Pro Max camera sensors, & sensor size will increase on Pro. pic.twitter.com/G9f6cz8dm0