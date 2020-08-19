行政院同意「陽明交大合併」！ 9月新校長遴選　明年2月新校名掛牌上路

▲2校於明年2月1日起合併為「國立陽明交通大學」。（ETtoday資料照／記者徐斌慎攝）



記者崔子柔／綜合報導

行政院7月30日通過陽明大學、交通大學合併案，教育部函覆2校明年2月1日起合併為「國立陽明交通大學」。新校長遴選作業也會在一個月內開始，共21名遴選委員中，3名由教育部指派，另9名則由2校推派。

根據《聯合報》報導，2校談合併已經20年，2018年又重啟討論，6月24日終於得到教育部點頭，蔡英文總統也認為此舉能培養台灣智慧醫療產業新世代人才。

請繼續往下閱讀...

2校合併後，粗估學生會有1萬7000人，教師1400人，校地139公頃，教育部也承諾會提供4億元的合校必要支出。陽明校區將新建智慧健康大樓及動物中心、南校區整體公共設施與景觀工程等，預算高達26億元，教育部支持由公共建設預算辦理。

交大主秘王念夏表示，預計明年初會把新建館舍的案子送交國發會爭取預算，行政院及教育部也支持，估計分3至4年核列。新校長遴選預計在一個月內啟動，目標明年2月1日前選出，「國立陽明交通大學」即可掛牌上路。

陽明主秘陳怡如打趣表示，2校合校是「20年磨一劍」，但行政院核准後新的挑戰才剛開始，短期內需面臨整併、磨合的問題，長期則要在培育人才方面有具體成果。

▲國立交通大學。（ETtoday資料照）



陳怡如說，2校各自有優良傳統，但如今必須有效率地統整，例如陽明大學多為3學分課程，交大多為2學分課程，合校後的選課系統、修課學分及畢業標準，甚至是學生學號等，都有待整合。

陳怡如也說，2校結合目的是為國家培育新世代人才，長期目標是培育諾貝爾獎得主、「獨角獸」企業，或帶領醫療生醫產業有所突破。