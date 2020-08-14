避30%「蘋果稅」！人氣手遊Fortnite「慘遭App Store下架」　Google跟進刪除

▲知名手遊《要塞英雄》被App Store和Play商店刪除（圖／路透社）

記者林妤柔／綜合報導

開發商Epic Games於週四（13）使用自己的支付系統後，規避App Store中的30%抽成。對此，蘋果已將Epic Games旗下的大逃殺類型遊戲《要塞英雄》（Fortnite）從App Store中刪除；過不久，Google也因同樣理由，宣布《要塞英雄》自Play商店中移除。

Epic Games指責Apple「試圖控制市場、阻止競爭和扼殺創新」。另外，Epic還釋出影片「Nighteen 80-Fortnite」，模仿蘋果公司在1984最經典的廣告，呼籲遊戲迷一同響應、向蘋果抗爭。

請繼續往下閱讀...

蘋果則聲明，Epic Games啟用其應用程式中未經蘋果審查或批准的功能，違反App Store規則，而此規則適用於每個開發人員，並確保用戶使用商店的安全；蘋果表示，雙方已合作十年之久，App Store亦幫助Epic Games邁向成功，會努力與Epic Games解決這些違規行為，讓《要塞英雄》重返App Store。

除了跟蘋果有過節之外，Epic Games也因為相同理由，使Google採取類似措施，將該游戲從Play商店中刪除，不過安卓用戶仍可以使用Epic Games，並在網站瀏覽器中下載「Epic Games Apps」，但這種側載選項無法在iPhone和iPad上使用。

App Store抽取30%的「蘋果稅」引發糾紛，已不是一、兩天的事情。過去蘋果和Spotify也發生過糾紛，Spotify 於2019年曾向歐盟委員會投訴蘋果，指出其訂閱費抽成高達30%，但Apple Music卻不用支付相同的費用。不過，最終蘋果做出讓步，使Siri可以與非Apple Music服務一起使用。