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台南五甲龍凰寺隊與六甲國中　宋江隊武術交流表演

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▲台南六甲區五甲龍凰寺宋江隊與六甲國中宋江隊進行武術交流表演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南六甲區五甲龍凰寺宋江隊與六甲國中宋江隊進行武術交流表演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市六甲區五甲龍凰寺，慶祝田府元帥聖誕千秋，31日特別在大廟前廣場，舉辦一項別開生面的宋江陣武術交流表演，特別邀請六甲國中宋江隊和五甲龍凰寺宋江隊擔任演出，祈求神威顯赫，庇佑學生功課學業進步、信眾平安健康順利，六甲區長陳啟榮、市議員陳秋宏、尤榮智都到場參噢，吸引許多民眾參觀。

▲台南六甲區五甲龍凰寺宋江隊與六甲國中宋江隊進行武術交流表演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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六甲國中宋江陣成立於2019年，隊員30人，個個功夫了得，大多有武術底子（參加學校武術社團），是一個有競爭力的團隊。雖然成立迄今只有短短1年多，但在校長黃添勇的用心經營、教練蔡俊宜耐心指導、同學辛勤苦練、社區資源提供之下，締造輝煌的佳績。

從成立到現在獲獎無數，深獲各界好評，最近得獎包括2020年台南市市中運開幕表演、受邀參加高雄內門創意宋江陣頭大賽、受邀參加台南兒童藝術教育節開幕表演等。

武術交流表演內容包括：發採—開前門—開後門—龍捲水—穿中心—停圈（個人兵器單練、個人拳術）—蜈蚣白鶴陣—黃蜂結巢（兵器對打、空手連環）—八卦陣—拜禮。

▲台南六甲區五甲龍凰寺宋江隊與六甲國中宋江隊進行武術交流表演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而五甲龍凰寺宋江陣成立於1946年，現有隊職員70人（女性隊員11人），以大刀和鹿杖領頭，是全國唯二的「宋江鹿陣」，有其歷史文化地位和價值。宋江陣隊員平時居家鍛練休閒養身，每年農曆11月在廟前廣場進行1個月晚上團隊訓練，打好出陣基礎。每逢神明聖誕或交陪境宮廟廟會、繞境都有精彩的演出，陣勢雄偉、武藝高超，深獲鄉親的喜愛。表演的內容1、個人兵器單練（大刀、雙刀、齊眉棍、扁擔）2、個人拳術（太祖拳、猴拳）。

龍凰寺管理委員會主任委員湯金松強調，利用田府元帥聖誕千秋，舉辦這一場有意義的宋江武術交流，除了彰顯神威庇佑大家平安外，更希望大家了解宋江陣、喜愛宋江陣，共同來推廣宋江陣文化。

・被稱為「地表最強磨皮神器」

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