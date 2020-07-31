台中購物節登錄金額破25億！加碼抽獎送70吋液晶電視

▲「2020台中購物節」自1日開跑後，截至30日止，官方APP消費累計金額已突破25億元大關，經發局宣布「加碼」抽一台70吋液晶電視。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

刷新首屆紀錄！「2020台中購物節」自1日開跑後，截至30日止，官方APP消費累計金額已突破25億元大關，不到1個月的時間就超過2019年首屆40天總登錄消費金額。為感謝民眾支持，台中市政府經發局宣布「加碼」抽一台70吋液晶電視，8月1日將於台中購物節臉書粉絲專頁全程直播，歡迎民眾匯入手中尚未登錄的發票，有機會抱回豐富獎項。

經發局表示，今年台中購物節活動店家不僅納入實體店面，更加入電商購物平台，讓民眾不需出門，動動手指就能消費，金額累積速度也著暑假到來日漸增長，目前消費登錄金額累計已達25.9億元、憑證（含發票及收據）登錄張數突破400萬張、台中購物節APP下載量也已超過23萬人次，均打破去年紀錄。

透過數據分析顯示，實體店家以「西屯區」為購物節活動消費熱區，比例又以百貨公司、量販店、超市等綜合賣場類店家佔比最多；此外，民眾在東森購物、PChome商店街等兩大電商平台「台中專區」消費金額將近1億元，主要消費縣市以六都為主，前五名分別是新北市、台北市、台中市、高雄市及桃園市，佔總消費金額75%，熱銷商品以食品類最多，其次是美妝保健與休閒旅遊類。

經發局強調，今年購物節好獎不斷，不僅天天抽電動機車、週週抽10萬現金、雙週抽汽車，8月8日更將抽出百萬現金、最受矚目的壓軸獎「精品小豪宅」得主也將於9月12日揭曉，活動還有一個月時間，歡迎民眾把握機會，為台中購物節締造全新里程碑。

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