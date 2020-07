野外擄走猴子「強逼日摘1000顆椰子」　關鐵籠訓練成機器…商人爽賺

▲有些猴子自幼就被抓走。(圖/取自pixabay)

記者丁維瑀/綜合報導

善待動物組織PETA近來揭露泰國猴子遭剝削一事,據悉有多隻在野外的獼猴直接被「擄走」,並接受人類訓練,一天必須努力摘1000顆椰子。英國多家超商已下架相關產品,拒絕藉由利用動物來獲得好處。

《英國廣播公司》(BBC)報導,根據PETA說法,泰國多隻獼猴淪為「摘椰子的機器」,動物們原本在野外生活,卻遭有心人士抓走,並訓練牠們每天摘到1000顆椰子。

Who picked the coconuts in your coconut oil?



A breaking PETA Asia investigation uncovers monkeys are reportedly kidnapped from the wild, chained, & forced to pick coconuts in #Thailand. Take action to help us shut down this industry! https://t.co/sIQRgPvfjF pic.twitter.com/10ChSa7Ywu